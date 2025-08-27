Musikalsk overskudd, følelser og litt fiksjon
Den Norske Operas «Rusalka» er verdt å se, og enda mer verdt å høre.
Sara Jakubiak har tittelrollen som Rusalka i Dvořáks opera «Rusalka» på Operaen i Bjørvika, her sammen med Dmytro Popov som Prinsen.
Foto: Erik Berg/DNO&B
Opera
Nasjonaloperaen er i tsjekkisk modus for tiden. I vår fikk
vi Den lure revens eventyr. På søndag gikk teppet opp for en annen tsjekkisk
eventyropera, «Rusalka» (1901) av komponisten Antonín Dvořák. Produksjonen hadde
premiere i Tyskland i 2023, men var planlagt før pandemien. I Oslo har den et
nytt lag solister.
Rusalka betyr nymfe, og librettoen bygger på fabelen om
den lille havfruen. En grunn til at Hannovers havfrue nå besøker oss, er at
regissør Tatjana Gürbaca også har fått i oppgave å rulle ut de fire store
operaene i Richard Wagners Nibelungenring i Bjørvika fra 2027, med Operaens
musikksjef Ed Gardner i orkestergraven.
Derfor var det knyttet litt ekstra
spenning til denne premieren. Hvordan jobber denne regissøren og teamet
hennes nå, og hvordan fungerer samarbeidet mellom orkester og scene? Gürbaca var
her sist i 2015 med en «La Traviata» der scenografi og dramaturgi i mine øyne
jobbet litt mot hverandre.