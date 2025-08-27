Musikalsk overskudd, følelser og litt fiksjon

Sara Jakubiak har tittelrollen som Rusalka i Dvořáks opera «Rusalka» på Operaen i Bjørvika, her sammen med Dmytro Popov som Prinsen. Foto: Erik Berg/DNO&B

Nasjonaloperaen er i tsjekkisk modus for tiden. I vår fikk vi Den lure revens eventyr. På søndag gikk teppet opp for en annen tsjekkisk eventyropera, «Rusalka» (1901) av komponisten Antonín Dvořák. Produksjonen hadde premiere i Tyskland i 2023, men var planlagt før pandemien. I Oslo har den et nytt lag solister.

Rusalka betyr nymfe, og librettoen bygger på fabelen om den lille havfruen. En grunn til at Hannovers havfrue nå besøker oss, er at regissør Tatjana Gürbaca også har fått i oppgave å rulle ut de fire store operaene i Richard Wagners Nibelungenring i Bjørvika fra 2027, med Operaens musikksjef Ed Gardner i orkestergraven.

Derfor var det knyttet litt ekstra spenning til denne premieren. Hvordan jobber denne regissøren og teamet hennes nå, og hvordan fungerer samarbeidet mellom orkester og scene? Gürbaca var her sist i 2015 med en «La Traviata» der scenografi og dramaturgi i mine øyne jobbet litt mot hverandre.