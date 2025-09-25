Musikalen «Ungen»: – Så Oslo at det nesten er en parodi

Catharina Vu har hovedrollen som den uplanlagt gravide Milja, mens Gunnar Eiriksson spiller den selvsentrerte barnefaren Julius når Oslo Nye Teater setter opp musikalen «Ungen». Premieren er 4. februar 2026. Foto: Gerd Elin Stava Sandve

– Forskjellene mellom folk er reelle. Vi er raske å gjemme oss bak at vi bor er verdens rikeste land. Men det er utrolig mye fattigdom i Norge i dag, sier Gunnar Eiriksson.

Han er skuespiller, kjent fra «Pørni» og «Makta» på TV, og en rekke roller på teater. Til vinteren spiller han en av de mest sentrale rollene, Julius, når Oslo Nye Teater setter opp det klassiske stykket «Ungen» av Oskar Braaten som musikal.

– Vi snakker kanskje ikke så mye om klasse lenger. Men økonomiske og sosiale forskjeller er veldig reelle. Og de øker. Når Norge blir rikere og rikere, er det særlig en del av skalaen som trekker opp. Og det er ikke de fattigste, sier Eiriksson.