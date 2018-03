Kultur

– Bylarm er et viktig arrangement for en bransje i stor vekst. Dette er både kultur og næring, fastslår kulturminister Trine Skei Grande.

I dag står hun for den offisielle åpningen av Bylarm i Oslo, storkonferansen der artister og musikkbransjeaktører fra hele verden deltar. Tirsdag møtte kulturministeren låtskrivere og produsenter fra den internasjonale popbransjen på Bysongs: Den årlige låtskriver-leiren som arrangeres i samarbeid med Bylarm og Music Norway. Det finner sted i Studio Tanken i Asker og Whiteroom i Asker, og i år deltar 60 låtskrivere og produsenter.

– Elsker skandinavisk pop

Kulturministeren lot seg imponere over den internasjonale låtskriverleiren i Sandvika. Det gjorde også den britiske låtskriveren Gerard O’Connell:

– Jeg har vært på låtskriver-camp mange steder. I år foreslo forleggeren min at jeg skulle komme hit. Jeg elsker skandinavisk popmusikk, sier O’Connell, som tidligere har skrevet låter for bl.a. Kylie Minogue og Cheryl Cole. Nå opplever han stor suksess med hitsingelen «Hotter Than Hell» for Dua Lipa, som sist uke fikk to Brit Awards for beste kvinnelige artist og beste nykommer. Uka etter sitter han i et lite studio i Sandvika sammen med den norske artisten og låtskriveren Una Sand, og Halvor Folstad og Dag Holtan Hartwik i produsent/låtskriverduoen Skinny Days (Julie Bergan, Sval, Ylvis m.m.).

– Det er bra å få muligheten til å jobbe med skandinaviske låtskrivere. Skandinavene tenker annerledes. Dette føles friskt, synes O’Connell.

Kontakter

Sangene som skrives her kan ende opp på topplister eller multimillionselgende album verden over. I ett av de andre rommene i studiofellesskapet Tanken sitter for eksempel mannen som skrev «Halo» for Beyoncé.

Una Sand (21) ble signert som låtskriver og artist til Universal i Norge og internasjonalt med SonyATV allerede som 18-åring. Hun har vært på Bysongs tre år på rad.

– Det viktige er ikke bare låtene jeg lager her, men folkene jeg møter, og samarbeidene som oppstår etterpå. Jeg traff Paul Phamous her for tre år siden, og nå er han min sjelevenn på låtskriving, sier Una Sand om låtskriveren til blant andre Frank Ocean.

– Hit kommer Grammyvinnere for å skrive låter med norske artister. Dette er motiverende for norske talenter, sier Martin Scheide, leder for management/plateselskapet Toothfairy i Sandvika, som jobber med Bysongs.

Eid av kommunen

Studiofellesskapet Tanken er en gammel papirfabrikk som siden 2001 er bygget opp til et kultur- og aktivitetshus for musikk og musikkproduksjon, og eies av Bærum kommune.

– Dette prosjektert viser hvordan det offentlige kan legge til rette for både næring og kunstnerisk skaping, sier kulturminister Trine Skei Grande.

– Jeg ønsker virkelig at vi skal få musikknæringen i Norge til å vokse, løfte fram nye kunstnere, og skape næring knyttet til musikken. Vi har ikke klart å utnytte potensialet i Norge fullt ut. Vi har masse talenter, vi investerer mye i at barn skal få utvikle seg med musikk, men vi er ikke like gode til å hjelpe dem å utvikle næring i musikkbransjen. Vi har en rekke næringsklynger i Norge, vi burde hatt en også for musikk, mener kulturministeren.

Bylarm 1. - 3. mars

* Internasjonalt musikkbransjetreff og musikkfestival i Oslo.

* Feirer 20-årsjubileum i år. Startet i Trondheim i 1998 som et treff for norsk musikkbransje og arena for nye norske artister.

* Har siden utvidet til et festivalprogram med nordiske artister og konferanse med internasjonal deltagelse. Over 2500 delegater er registrert i år, 140 artister fra Norge, Sverige, Danmark Finland og Island opptrer.

* Blant de norske artistene på årets Bylarm: Hkeem, Sløtface, Ary, Skambankt, Halie, Emir, Carmen Villain.

* Finner sted på 15 scener rundt i Oslo, med konferanseprogrammet på Vulkan-scenen i Oslo.

* Deler ut Nordic Music Prize til beste album utgitt av nordisk artist. Fra Norge er Kim Myhr og Susanne Sundfør nominert.

* Deler ut Årets stjerneskudd til en ny norsk artist .

* Arrangeres med støtte fra Oslo kommune, Norsk kulturråd, UD og Nordisk kulturfond.

* Bylarm-konferansen åpnes i dag ved Trine Skei Grande, i samtale med Bård Vegar Solhjell, tidligere SV-leder, nå styremedlem i Bylarm.