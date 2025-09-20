Mørk, myk og høstlig

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her

Carussin er en liten familiedrevet vingård som ligger i San Marzano Oliveto i Asti i Piemonte. Her har familien 26 hektar med vinmark som dyrkes på biodynamisk vis, og i all hovedsak lager de vin av barberadruen. En av mine favoritter er enkeltvinmarksvinen Lia Vi, oppkalt etter fuglen som bygger rede i vinmarken. Vinen er en mørk og myk åtte år gammel barbera som fortsatt holder seg veldig godt, noe den vil gjøre i noen år til. En herlig vin til vilt og høstmat som nylig har blitt satt ned fra 240 til 200 kroner på polets bestillingsutvalg.

Carussin Asinoi Barbera d'Asti er inne på polets basisutvalg og har også svært høy kvalitet i forhold til prisen. Drikk til pasta og pizza.