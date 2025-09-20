Mørk, myk og høstlig
Høsten er her med en herlig åtte år gammel barberavin, perfekt til vilt og høstmat.
To kjempegode høstkjøp fra Piemonte-produsenten Carussin. Via Li må bestilles, mens Asinoi er inne på polets basisutvalg:
Foto: Tore Bruland
Vin
Carussin er en liten familiedrevet vingård som ligger i San
Marzano Oliveto i Asti i Piemonte. Her har familien 26 hektar med vinmark som
dyrkes på biodynamisk vis, og i all hovedsak lager de vin av barberadruen. En
av mine favoritter er enkeltvinmarksvinen Lia Vi, oppkalt etter fuglen som
bygger rede i vinmarken. Vinen er en mørk og myk åtte år gammel barbera som
fortsatt holder seg veldig godt, noe den vil gjøre i noen år til. En herlig vin
til vilt og høstmat som nylig har blitt satt ned fra 240 til 200 kroner på
polets bestillingsutvalg.
Carussin Asinoi Barbera d'Asti er inne på polets basisutvalg
og har også svært høy kvalitet i forhold til prisen. Drikk til pasta og pizza.