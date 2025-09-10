Miles Davis-katalogen solgt

Det er det uavhengige musikkrettighetsselskapet Reservoir Media som har inngått avtale med Miles Davis-boet, melder New York Times.

Det dreier seg om 90 prosent av utgiverrettighetene. Reservoir vil, sammen med bostyret, kontrollere navnet og den visuelle likheten til Miles Davis. Dette er anslått å ha kostet selskapet mellom 40 og 60 millioner dollar.

– Samarbeidet gir oss muligheten til å løfte arven hans på nye måter og sørge for at innflytelsen hans fortsetter å inspirere, sier Davis’ nevø og tidligere trommeslager Vince Wilburn Jr. på vegne av boet.

Plateselskapet Sony Music opplyser til Music Business Worldwide at man beholder musikkrettighetene til albumene Miles Davis utga mellom 1955 og 1985.

Reservoir Media planlegger feiringen av 100-årsjubileet med blant annet en biografisk film om jazzmusikerens kjærlighetsforhold til den franske sangeren Juliette Gréco, en internasjonal turné med tidligere Miles Electric Band, som i dag kaller seg M.E.B., og en fire dagers feiring på SFJazz Center i San Francisco i mars måned neste år.

Fra før av forvalter selskapet publiseringskatalogene til blant andre Snoop Dogg og Joni Mitchell, så vel som rettighetene til sanger av Sheryl Crow, Isley Brothers, Offset og Sonny Rollins.

