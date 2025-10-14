Metteson skal spille «Henki» i ny NRK-serie

– Da jeg fikk vite at denne serien skulle bli laget, fikk jeg et sug i magen og skjelvinger i hendene. Det er sjelden man kommer over historier som resonnerer så heftig, på så mange plan. Det er helt spesielt for meg å kunne være med på å løfte fram hans historie.

Det sier Sverre Breivik, som er det sivile navnet til skuespilleren og elektropopstjernen, i en uttalelse. I likhet med Karlsen er han fra Moss.

– Helt forferdelig

I 2021 spilte Metteson aidssyke Prior i teateroppsetningen «Engler i Amerika» på Den Nationale Scene, der handlingen i likhet med historien om Henki foregikk på 1980-tallet – da « homsepesten », slik den i starten nedsettende ble kalt, skremte folk.

Annonse

– Det er helt forferdelig å sette seg inn i den angsten som oppsto, og som satt fast så lenge, i det skeive miljøet, sa han til Blikk da.

Sverre Breivik, eller Metteson, spiller Henki Hauge Karlsen i ny NRK-serie. Foto: Anton Soggiu, Klynge/NRK

Nå aksler han rollen som Henki Hauge Karlsen, noe «Henki»-serieskaper Jan Trygve Røyneland kaller «en drøm som går i oppfyllelse».

– Historien om Henki Hauge Karlsen er en historie som gjør meg rasende, men som også gir meg troen på mennesket. Min generasjon, våre barns generasjon, trenger å forstå hva dem som kom før oss gjorde, så vi kan leve på den måten vi gjør i dag, sier Røyneland ifølge pressemeldingen fra NRK.

Ofret livet

Annonse

Henki Hauge Karlsen fikk i 1985 sparken fra bartenderjobben da han fortalte arbeidsgiver at han testet positivt for hiv. Det nektet han å finne seg i – og kjempet i retten i tre år for å få tilbake jobben. Høyesterett ga ham medhold i september 1988.

– Jeg er overlykkelig. Endelig er en lang og slitsom kamp over, sa Henki Hauge Karlsen til NTB.

Men han hadde utviklet aids og døde bare tre måneder senere, 31 år gammel.

– Folk som Henki gikk foran og ofret livet sitt for rettferdigheten og for dem som kom etter ham, sier Røyneland, som har skrevet manus sammen med Harald Rosenløw Eeg.

Annonse

Leter etter opptak

Regi for serien er ved Erik Calmeyer, som mener det er virkelig på tide å skildre «homohistorien og den samfunnsendrende hendelsen det var at aids kom til Norge», som hun mener det hittil har vært stille om.

Erika Calmeyer har regi på dramaserien om Henki Hauge Karlsen. Foto: Anton Soggiu, Klynge/NRK

– Henkis historie er smått utrolig, enormt viktig og svært berørende, sier Calmeyer, som serien, som vil få premiere på NRK i 2027.

Hovedopptakene gjøres våren 2026, og produksjonsselskapet Klynge, som lager serien for NRK; leter nå etter unge birolleskuespillere. Man vil også gjerne komme i kontakt med personer som sitter på film- eller videoopptak fra det skeive miljøet på 80-tallet.

Annonse

«Henki» fikk i september nær 5,9 millioner kroner i EU-tilskudd fra Kreativt Europa, som eneste norske serie.