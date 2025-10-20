Mer enn Munchs forgjengere

Utstillingene med Adelsteen Normann og Frits Thaulow svarer på en økt interesse for den sene 1800-tallskunsten. Utstillingen på Haugar viser at Thaulow var en mester i å gjengi spillet i vannets overflate. Foto: Haugar kunstmuseum

Den ene var «midnattsolens maler», den andre var «strømmens, vinterens og nattens maler». Adelsteen Normann og Frits Thaulow er betydelige figurer i norsk kunsthistorie, men de er ikke spesielt kjent i dag. Ute blant folk flest er det nok ikke så mange som umiddelbart vil kunne si hvem de er. Nå har de to malerne fått hver sin store separatutstilling med rundt 70 verk, henholdsvis i Bodø og Tønsberg.

I sommer kom det blandede reaksjoner på Blaafarveværkets utstilling med Hans Dahl (1849–1937). Noen mente det var aldeles unødvendig å bruke utstillingsplass på «solskinns¬maleren». Jeg mente det var verdifullt å vise frem kitschmaleren i full bredde. Det vil ikke komme tilsvarende reaksjoner på utstillingene med Adelsteen Normann (1848–1918) og Frits Thaulow (1847–1906). De er ikke like omstridt. De tre kunstnerne har ganske ulike uttrykk og forskjellige karrierer. Men de er født nesten samtidig, og kunstverk av alle tre dukker jevnlig opp i auksjonshusenes kataloger.