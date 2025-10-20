Mer enn Munchs forgjengere
Det er oppstått en ny interesse for det sene 1800-tallets billedkunst. Er det god nok grunn til å gi Adelsteen Normann og Frits Thaulow hver sin separatutstilling?
Utstillingene med Adelsteen Normann og Frits Thaulow svarer på en økt interesse for den sene 1800-tallskunsten. Utstillingen på Haugar viser at Thaulow var en mester i å gjengi spillet i vannets overflate.
Foto: Haugar kunstmuseum
Kunstanmeldelser
Den ene var «midnattsolens maler», den andre var «strømmens,
vinterens og nattens maler». Adelsteen Normann og Frits Thaulow er
betydelige figurer i norsk kunsthistorie, men de er ikke spesielt kjent i dag.
Ute blant folk flest er det nok ikke så mange som umiddelbart vil kunne si hvem
de er. Nå har de to malerne fått hver sin store separatutstilling med rundt 70
verk, henholdsvis i Bodø og Tønsberg.
I sommer kom det blandede reaksjoner på Blaafarveværkets
utstilling med Hans Dahl (1849–1937). Noen mente det var aldeles unødvendig å
bruke utstillingsplass på «solskinns¬maleren». Jeg mente det var verdifullt å
vise frem kitschmaleren i full bredde. Det vil ikke komme tilsvarende
reaksjoner på utstillingene med Adelsteen Normann (1848–1918) og Frits Thaulow
(1847–1906). De er ikke like omstridt. De tre kunstnerne har ganske ulike
uttrykk og forskjellige karrierer. Men de er født nesten samtidig, og kunstverk
av alle tre dukker jevnlig opp i auksjonshusenes kataloger.