Melgaard med kroppsfest i London

Bjarne Melgaard har et travelt 2018 i vente – med utstillingen «Bodyparty» i London, fulgt av en New York-happening der han har skrevet manus til et muppetshow, fulgt av utstilling på biennalen i Beograd i september og en utstilling Østerrike i mai. FOTO: GEORDIE WOOD/NTB SCANPIX