– Mediebransjen er hardt presset. Nå permitteres journalister og andre ansatte i flere mediehus. Det er høyst problematisk, fordi det gjør oss i dårligere stand til å utføre det som også staten definerer som en viktig samfunnsviktig funksjon, sier Arne Jensen på telefon til Dagsavisen.

Han er generalsekretær i Norsk Redaktørforening.

En milliard

I en pressemelding skriver Mediebedriftenes Landsforening (MBL) at mediene trenger hjelp fra myndighetene for å oppfylle samfunnsoppdraget. Tiltakspakken MBL ber om, er:

* 600 millioner som kompensasjon for bortfall av annonseinntekter.

* 100 millioner i ekstra mediestøtte.

* 300 millioner i midlertidig fritak for arbeidsgiveravgift de neste fire månedene.

Totalt rundt en milliard kroner.

Kan bukke under

Den største utfordringen i mediebransjen nå, er at annonsemarkedet har tørket helt inn, forklarer Arne Jensen i Redaktørforeningen.

– Det innebærer et bortfall av inntekter på mellom femti og sytti prosent. Samtidig ser vi på trafikktallene at folks informasjonsbehov akkurat nå er nær umettelig. Får ikke mediene penger inn, har vi ikke penger til å betale journalistene som skal gjøre jobben med å innhente den informasjonen. Det lange perspektivet er at mediehus kan komme til å bukke under permanent om dette varer utover, sier han.

– Det haster

Ifølge MBLs administrerende direktør Randi Øgrey haster det med hjelp.

– Åtti av MBLs medlemmer svarte i en undersøkelse allerede sist fredag at de opplevde kanselleringer opp mot 95 prosent, sier hun til medier24.

Flere år med digitalisering av mediebransjen har allerede ført til lavere annonseinntekter i de kommersielle mediene, så de har allerede skåret ned på utgiftssiden. Det er ikke mer å gå på, poengterer hun.

– Derfor er permitteringene vi ser nå kritiske fordi det er få i disse funksjonene fra før, sier Øgrey til medier24.

Demokratiets blodomløp

Arne Jensen i Redaktørforeningen tror annonsørene vil komme tilbake når koronakrisen er over. Problemet er som kjent bare at ingen vet hvor lenge den vil vare.

– Deler av samfunnet er helt avstengt. Alt innen kultur og idrett. Hele jobbmarkedet, siden ingen tør ansette i disse dager. Alle sitter på vent og ser hva som skjer. Mye av disse annonsene kommer tilbake. Problemet er at om man går konk i mellomtiden, så er det en meget mager trøst. Nå må politikerne ta ansvar for at det ikke skjer. En krisepakke til mediene er å redde selve blodomløpet i demokratiet, sier Jensen.