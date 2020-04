– Vi hadde håpet på bedre signaler fra kulturministeren i dette møtet enn det vi fikk. Vi hadde håpet at han ville varsle en tiltakspakke for mediene, men det gjorde han jo dessverre ikke. Vi er skuffet over at han ikke kommer med en tiltakspakke for mediebransjen nå, som vi virkelig trenger det, sier Elin Floberghagen, som er generalsekretær i Norsk Presseforbund.

Hadde håp

På forhånd hadde hun håp om at det kom noe konkret ut av møtet. Hennes vurdering er at det haster med en krisepakke nå.

– For oss er det helt avgjørende at det nå kommer tiltak som hjelper oss til å holde journalister i jobb. At vi kan få hjelp til å slippe å måtte permittere folk i en tid hvor journalistikken aldri har vært viktigere, sier generalsekretæren til Dagsavisen etter møtet med Raja.

– For lang tid

Også Randi Øgrey, som er direktør i Mediebedriftenes Landsforening (MBL) er skuffet etter møtet.

– Ja, vi er skuffet. Det opplegget Raja skisserer nå, tar for lang tid. Vi trenger hjelp for å holde journalistene i jobb nå, med fullt trøkk gjennom koronakrisen, sier Øgrey, som var invitert til møte i departementet sammen med de store presseorganisasjonene. Det var organisasjonene selv som hadde bedt et møte, fordi de ønsket seg tydeligere tilbakemelding fra statsråden. Raja sendte så ut en pressemelding om at gjerne ville møte representanter fra alle organisasjonene som Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening, Norsk Journalistlag, Landslaget for lokalaviser og Mediebedriftenes Landsforening.

Presset på

Den siste uka har både opposisjonen og mediebransjen presset hardt på for at Raja skal komme med en konkret tiltakspakke for mediene. For en uke siden ba MBL statsråden om en tiltakspakke på drøyt en milliard kroner. Da statsråden så inviterte til møte, hadde blant andre MBL-direktør Randi Øgrey håpet at han i alle fall skulle bekrefte at han faktisk jobber med en tiltakspakke nå.

– Det gjorde han ikke, sier Øgrey.

– Han holder fast på regjeringens generelle opplegg for tiltak for næringslivet, men det treffer ikke oss, mener hun.

– Det har kommet gode ordninger for permitteringer for bedrifter som stenger ned, men vi som produserer på innhold med fullt trøkk trenger å holde folk i jobb, sier Øgrey, og legger til:

– Når næringslivet i Norge stenges ned, blir det heller ikke annonser på oss. Ha ba oss dokumentere i hvilken grad de generelle tiltakene i treffer oss på kostnadssiden, og det skal vi selvfølgelig gjøre. En kompensasjon for tapte annonseinntekter hadde for eksempel hjulpet oss. Slik det er nå, føles vi oss utsatt for et slags budsjettets tyranni, mener MBL-direktøren.

– Generelle ordninger som skal treffe et stengt næringsliv treffer ikke oss, sier også Floberghagen i Norsk Presseforbund.

– Vi trenger noe annet. Vi har kommet med en tiltaksliste, vi diskuterer den gjerne videre med statsråden. Redaktørforeningens generalsekretær Arne Jensen sier til NTB at han tror regjeringen skjønner alvoret, og at kulturministeren har åpnet for endringer.

– Men vi er redd for at dette kommer for sent, sier Arne Jensen

Ville ha svar

Statsråden understreket i møtet at han gjerne ville ha tilbakemeldinger fra mediebransjen på hvordan de opplever krisen. Hittil skal i alt 63 medier og mediehus begynt å permittere ansatte, også journalister, ifølge en oversikt i fagbladet Journalisten.

– Jeg er glad for at det sitter langt inne å permitterte innen det journalistiske, sa Raja til mediebransjen på møtet, ifølge NTB.