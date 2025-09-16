Märtha og Dureks dokumentar skuffer kritikerne

Anmelderen kritiserer dokumentarfilmen «Rebel royals «for å unngå kritiske spørsmål til sjaman Durek Verrett og Märtha Louise. Foto: Netflix / Handout / NTB

– Dokumentaren fenger med sensasjonspregede skildringer, men stikker ikke så dypt som ønsket, skriver NRK s Birger Vestmo, som gir filmen terningkast 4.

Både NRK og VG beskriver «Rebel Royals» som underholdende, men overfladisk. Anmelderne roser innblikket bak fasaden, men kritiserer mangelen på kritiske spørsmål og dypere analyse av konsekvensene for kongehuset.

VG s anmelder Morten Ståle Nilsen gir terningkast tre og kaller filmen en «kontrollert reklamefilm» for paret og kritiserer fremstillingen av kongeparet som «tendensiøs». Begge medier påpeker at dokumentaren unngår kontroversielle temaer.

Den britiske avisen The Guardian mener filmen ikke gir et godt innblikk i hva Verretts sjamanisme egentlig består av og for å unngå kritiske spørsmål til Verrett om anklagene mot ham. Avisa gir filmen to stjerner av fem mulige.

– Når vi ser dem selge bryllupsbildene sine til et glossy magasin, blir det tydelig at deres forbindelse strekker seg utover det åndelige og inn i det økonomiske, skriver anmelder Hannah J Davies.

Anmeldere mener Netflix-dokumentaren også viser at paret har mye til felles. – Märtha Louise er riktignok prinsesse, men hun er også, for å bruke et trendy ord, utrolig «alternativ», skriver The Guardian – som mener paret burde ha valgt reality-TV i stedet for en dokumentar.