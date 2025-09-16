Märtha Louise og Durek Verrett: Skulle ønske vi hadde håndtert ting annerledes

– I ettertid er det uten tvil ting vi skulle ønske vi hadde håndtert annerledes. Vårt fokus nå er å ta ansvar og sikre at vi går videre på en konstruktiv måte. På grunn av dette kan vi ikke svare på pressens spørsmål her, da selv det å gjøre det, i seg selv kan anses som et brudd på avtalen, sier de to i uttalelsen som prinsessens manager Carina Scheele Carlsen har sendt til NTB.

Hun sier at det foreligger en avtale med kongehuset, og av respekt for denne er det begrenset hva de kan si om kongefamilien.

– Det er viktig å presisere at verken Märtha Louise eller Durek Verrett er utøvende produsenter av dokumentaren Rebel Royals. Den endelige redigeringen og retningen lå helt og holdent i hendene til regissør Rebecca Chaiklin, sammen med Netflix.

Via sin manager sier de to videre: Vi har begge et nært og kjærlig forhold til hvert enkelt medlem av kongefamilien. Vi bryr oss dypt om dem, og det gjør oss oppriktig vondt dersom noe i denne prosessen har påført dem smerte eller skade på noen måte.