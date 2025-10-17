Martes liv som far

Marte Michelet har egentlig ikke så mye til overs for å drive med rollespill. Foto: Hilde Alfredsdatter Unosen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Marte Michelet er forsinka. Jeg sitter på Celsius og tyner en kaffe latte, mens jeg skroller på telefonen og tenker: what would Jon Michelet do? Neppe drukket latte og surfet Instagram, om vi skal tro Marte Michelet, som hele tiden stiller seg selv dette spørsmålet i «Det har skjedd verre ting i utlandet», den nye boka hun har skrevet om sin berømte forfatterpappa.

Nå kommer hun feiende inn i restauranten med nylakkerte, knallrøde negler og et smil som er som snytt ut av nesa på far. Viser stolt fram boka som, når dette intervjuet skjer, nettopp er kommet rykende fersk fra trykkeriet. Det har sittet langt inne, det å skulle skrive bok om faren. Men, da hun kom på ideen om å spille Jon Michelet, da var det noe som løsnet. Hun kunne jo «laive», liksom? Sånn har det seg at hun har hengt rundt med tilfeldige bekjentskaper på barer og fester, røyka bønner, drukket og, for å si det pent, tatt for seg. Ikke uten risiko.