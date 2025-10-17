Martes liv som far
– Det har vært vidunderlig å smake på den friheten menn har, sier Marte Michelet.
Marte Michelet har egentlig ikke så mye til overs for å drive med rollespill.
Foto: Hilde Alfredsdatter Unosen
Portrett
Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!
Marte
Michelet er forsinka. Jeg sitter på Celsius og tyner en kaffe latte, mens jeg
skroller på telefonen og tenker: what would Jon Michelet do? Neppe drukket
latte og surfet Instagram, om vi skal tro Marte Michelet, som hele tiden
stiller seg selv dette spørsmålet i «Det har skjedd verre ting i utlandet», den nye boka hun har skrevet om
sin berømte forfatterpappa.
Nå kommer
hun feiende inn i restauranten med nylakkerte, knallrøde negler og et smil som
er som snytt ut av nesa på far. Viser stolt fram boka som, når dette intervjuet
skjer, nettopp er kommet rykende fersk fra trykkeriet. Det har sittet langt
inne, det å skulle skrive bok om faren. Men, da hun kom på ideen om å spille Jon Michelet, da var det noe
som løsnet. Hun kunne jo «laive», liksom? Sånn har det seg at hun har hengt rundt med tilfeldige bekjentskaper på barer og fester, røyka bønner, drukket og, for å si det pent, tatt for
seg. Ikke uten risiko.