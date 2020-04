– Jeg ville forske litt rundt kjærlighet og nærhet. Jeg skriver om en ung person som er søkende og nysgjerrig. Hun leter etter sin plass i samfunnet, i familien, som partner og blant venner. Det tror jeg mange kan kjenne seg igjen i, sier Eili Harboe til Dagsavisen.

Hun er skuespiller kjent fra filmer som «Thelma», «Askeladden» og «Kompani Orheim» og TV-serien «Fremvandrerne»/ «Beforeigners».

Nå debuterer hun som forfatter med romanen «Tre meter med kniv». Den markedsføres som ungdomsroman, men kunne også stått i hylla med bøker for voksne.

– Jeg skulle spilt i «Kirsebærhagen» på Det Norske Teatret i vår, men er permittert derfra, på linje med alle de andre skuespillerne. Derfor er jeg veldig glad for at boka mi kommer ut akkurat nå, sier Harboe.

Intimitet

«Tre meter med kniv» handler om Lykke, som går i niende klasse. Hun er forelska i Simeon. De to blir et par. Lykke er lykkelig. I hvert fall i starten. For enkelt er det ikke, dette med nærhet og kjærlighet.

– Jeg ville skrive om intimitet på en mer utforskende og undrende og kompleks måte enn det temaet ofte blir behandlet, særlig overfor ungdom, sier Harboe.

Seksualitet

Hun utdyper:

– Nærhet og behovet for å bli sett blir ofte knyttet mot sex og kroppslig intimitet. Det trenger det ikke være. Det er interessant at det er lagt opp til så mange forventninger, enten man er femten eller femti. Mange unge forteller at seksualopplysningen på skolen ikke er tilstrekkelig. Da oppsøker de andre kanaler. Der er det et veldig fokus på prestasjon. Seksualitet handler liksom om et fast forløp, et «slik går du fram».

Nysgjerrig

Men det er jo så mye mer komplisert enn det, sier hun.

– Man kan ønske å være nær noen, men likevel føle at man blir sett og tatt på på en måte som er for mye. Da kan det føles vanskelig å si nei, siden man liksom har lagt opp til det. Lykke i «Tre meter med kniv» har dessuten en mor med bipolar lidelse, og en fostersøster hun tar seg mye av. Hun veksler mellom omsorg og irritasjon, og skammer seg i ettertid fordi hun blir irritert. Den skyldfølelsen tror jeg er gjenkjennelig uansett hvor man er i livet. Man kan være veldig glad i noen selv om man blir irritert på dem, sier Eili Harboe.

Eili Harboe er skuespiller kjent fra filmer som «Thelma» og «Askeladden». Nå debuterer hun som forfatter med romanen «Tre meter med kniv».Foto: Jonathan Vivaas Kise

Vestlandet

Boka er skrevet på nynorsk, og gis ut på nynorskforlaget Samlaget.

– Jeg bytta fra hovedmål til nynorsk for rundt fire år siden. Det handlet om identitet. Av samme grunn er det viktig for meg at det kommer fram at handlingen utspiller seg på Vestlandet. Jeg har brukt geografiske navn fra Stavanger, steder jeg kjenner fra min oppvekst. Men jeg skriver aldri at det er Stavanger, og har flytta litt rundt på noen steder. Det er en slags mellomting mellom et konkret sted og et oppdiktet. Men definitivt på Vestlandet. Naturen der spiller en viktig rolle.

Kvalitetssikret

Eili Harboe har alltid skrevet, forteller hun, men i mange år kun for skrivebordsskuffen. En adventskalender endret på det:

– I 2017 ble jeg spurt om å skrive et essay til adventskalenderen i Aftenpostens sider for unge lesere, «SiD;». Etter det ble jeg kontaktet av to forlag. Jeg bestemte meg for å jobbe videre med Brynjulf Jung Tjønn i Samlaget som redaktør. Det har vært mye prøving og feiling underveis, for jeg startet med kun noen fragmenterte utdrag og tanker. Men jeg har følt at jeg har forlaget i ryggen hele tida. Jeg har alltid sett på Samlaget som en kvalitetssikring for bøker som gis ut der. Det er betyr mye for meg at boka kommer ut der, at den gis ut uavhengig av hvem som har skrevet den og på den måten kan stå på egne bein, sier hun.

Foto: Marthe Thu

Illustrert

«Tre meter med kniv» er gjennomillustrert av Tiril Haug Johne, som også har laget omslag og design.

– Jeg ville at hun skulle ha frie tøyler og få jobbe mer assosiativt enn om jeg ønsket meg bestemte motiv. Bildene er hennes inngang til stoffet. Jeg liker godt streken og måten hun jobba på, at det virker intuitivt. Jeg har også tatt med en låt til hvert kapittel, en slags spilleliste for Lykke, sier Eili Harboe.

Optimisme

Samtidig som debutboka når bokhandlene til uka, er Harboe allerede i gang med et nytt skriveprosjekt.

– Det er litt tidlig å si noe om hva det blir. Flere av skuespillerjobbene er blitt utsatt og forskjøvet på grunn av koronaen, så mye er litt usikkert akkurat nå. Men så lenge man er frisk må man jo være takknemlig for det, selv om det er dritkjipt at samfunnet stoppet helt opp. Akkurat når virker det som det er grunn til forsiktig optimisme igjen. Det er jeg glad for, sier Eili Harboe.