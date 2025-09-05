Malling på høstutstillingen: Ønsker dialog om mannsrollen

På høstutstillingen, som åpner på Kunstnernes Hus i Oslo lørdag, stiller Sverre Malling opp for åttende gang. Han ønsker en dialog om rigide mannsidealer.

Torje Peder Sverre Hansen og Sverre Malling.
I 2012 stilte Malling ut rettstegninger av terroristen fra Utøya på høstutstillingen.

Torje Peder Sverre Hanssen, bildets modell, overlevde Utøya. I en pressemelding fra Malling står det at han med dette slutter en slags sirkel.

