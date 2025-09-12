Mads Ousdal briljerer i mørk «Hamlet»
Mads Ousdal imponerer når han spiller alle rollene i en helt ny versjon av «Hamlet». Dette er Shakespeare på sitt mørkeste, men også på sitt aller mest effektive.
Mads Ousdal spiller alle roller i Shakespeares «Hamlet» på Christiania Teater. Her i velkjent positur som Hamlet med narren Yoricks hodeskalle.
Foto: Fredrik Arff
Teater
I en av sine siste taler til publikum som teatersjef ved Det
Norske Teatret, sa Erik Ulfsby i fjor høst at han alltid har blitt trukket mot
halsbrekkende og litt gærne prosjekter. Ulfsby er ikke lenger teatersjef, men
denne høsten får han muligens utløp for det litt gærne allikevel. Som regissør
for enmannsforestillingen «Hamlet» på Christiania Teater har han og skuespiller
Mads Ousdal lagt ut på en scenisk reise som langt fra er noen ferietur.
Lignende enmannsforestillinger har blitt vist både off-Broadway og på West End
de siste årene. Versjonen vi får se på Christiania Teater, er imidlertid en
helt ny versjon, der Øyvind Bergs oversettelse av Shakespeares originaltekst er
bearbeidet av regissør Ulfsby skuespiller Ousdal. Og resultatet ligner ikke på
noe annet man kan se på en norsk scene akkurat nå!