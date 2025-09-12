Mads Ousdal briljerer i mørk «Hamlet»

Mads Ousdal spiller alle roller i Shakespeares «Hamlet» på Christiania Teater. Her i velkjent positur som Hamlet med narren Yoricks hodeskalle. Foto: Fredrik Arff

I en av sine siste taler til publikum som teatersjef ved Det Norske Teatret, sa Erik Ulfsby i fjor høst at han alltid har blitt trukket mot halsbrekkende og litt gærne prosjekter. Ulfsby er ikke lenger teatersjef, men denne høsten får han muligens utløp for det litt gærne allikevel. Som regissør for enmannsforestillingen «Hamlet» på Christiania Teater har han og skuespiller Mads Ousdal lagt ut på en scenisk reise som langt fra er noen ferietur.

Lignende enmannsforestillinger har blitt vist både off-Broadway og på West End de siste årene. Versjonen vi får se på Christiania Teater, er imidlertid en helt ny versjon, der Øyvind Bergs oversettelse av Shakespeares originaltekst er bearbeidet av regissør Ulfsby skuespiller Ousdal. Og resultatet ligner ikke på noe annet man kan se på en norsk scene akkurat nå!