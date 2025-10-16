Lykkes problem: Hun vil at du skal le

Nina Lykke skriver om foreldre og barn i «Hvor er de voksne?» Foto: Ole Berg-Rusten

Ida nærmer seg seksti. Det er fem år siden moren hennes døde. Men Ida bærer henne med seg hele tida. Ikke akkurat i hjertet, selv om inskripsjonen den pent brukte gjenbruks-gravsteinen Ida omsider klarte å velge til henne, lyder «du lever videre i våre hjerter». Nei, Idas mamma har plassert seg «bak kragebeinet, rett under skjoldbruskkjertelen» et sted.

Derfra får moren med seg alt som skjer. Hun observerer og kommenterer. «Slik mamma en gang gikk rundt med meg inne i seg, slik går jeg rundt med henne inni meg nå, og der ligger hun, bølgende, gyngende, ubekymret. Hun savner ingenting, trenger ingenting, og hun er lett som en fjær», forklarer Ida.