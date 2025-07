Lyden av ...

JELØY (Dagsavisen): Hva er det egentlig vi hører når vi ikke hører noen ting? Årets utgave av kunstbiennalen Momentum dreier seg om lyd, og den viser at naturens stillhet sjelden er stille.

Evnen til å konsentrere seg er sterkt truet. Mange opplever at det å sette seg rolig ned og bare være til stede sjelden er et alternativ. I den digitale hverdagen er det alltid en ny fristelse som jager deg videre. Hvis vi skal tro en kritikerkollega bruker generasjonen som er vokst opp med digitale dingser ofte støydempende hodetelefoner for å stenge verden ute – uten egentlig å konsentrere seg om noe.

Så hvilken betydning har da lyd og auditive opplevelser? Det forsøker den 13. Momentum-biennalen å finne ut av. Med ny, dansk F15-direktør er kuratoren – nær sagt, selvfølgelig – dansk, men Morten Søndergaard favner bredt og har invitert kunstnere fra 16 land, inkludert såpass fjerne, og i vestlig sammenheng, sjeldne land som Colombia, Japan og Mexico. Norge og Danmark er bredest representert.