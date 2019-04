Løgnaslaget straffes ikke for ordet nazifrisør

Det melder Stavanger Aftenblad.

Merete Hodne må betale 367.571 kroner i sakskostnader.

Hodne tapte saken i Stavanger tingrett i fjor, da retten frifant Løgnaslaget for injurier etter å ha omtalt henne som «nazifrisør». Hun krevde inntil 200.000 kroner i oppreisning fra hvert av medlemmene i revygruppa som fremførte sangen «En hårsår frisør fra Bryne».

Hun anket tingrettens avgjørelse til lagmannsretten, men vant altså ikke fram.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Forestillingen «Løgnasevangeliet» ble sett av 25.000 personer, og var inspirert av saken der Hodne ble dømt for å avvise Malika Bayan i frisørsalongen sin fordi Bayan hadde på seg hijab.

I den saken ble Hodne dømt til å betale 7.000 kroner i bot for brudd på diskrimineringsloven. Den saken gikk helt til Høyesterett. Hodne forsøkte også å få retten til å forby revygruppas bruk av begrepet «nazifrisør», men uten å få medhold.

Merete Hodnes advokat, Per Danielsen, sier til NRK at det er naturlig å anke saken inn for Høyesterett.

– Hvis dette blir en stående dom, så åpner vi en helt ny dør. Da er det greit å kalle folk for nazist i forskjellige sammenhenger. Det er en dør vi bestandig har holdt lukket, sier Danielsen.

Les også: Løgnaslaget: – Ville vært en ære å bli dømt