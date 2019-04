Liv Ullmann: – Bibi var en fantastisk skuespiller

Av Helle Høiness

Liv Ullmann og Bibi Andersson kjente hverandre i nærmere 60 år. Ullmann var sammen med Andersson på sykehuset i Stockholm for bare en ukes tid siden. Da sang hun «Tuppen og Lillemor» for venninnen, forteller hun til NTB.

– Jeg visste jeg måtte til Bibi i Stockholm. Vi var på sykehuset sammen med familien. Alle kjente at hun hadde en stor sorg i seg nå. Vi holdt hverandre i hånden og visste det var siste gang, sier Liv Ullmann som mottok beskjeden om at Bibi er gått bort da hun kom til New York søndag etter et besøk i Japan.

De to ble kjent i begynnelsen av 20-årene, og har vært nære venninner siden.

– I alle år, hvis det hadde skjedd meg noe, måtte jeg alltid til hjem til Bibi for å dele det, sier Ullmann. (NTB)

Bibi Andersson, her under innspillingen av Hamsun-filmatiseringen «Pan» på Kjerringøy i 1962. Foto: Aktuell/NTB Scanpix