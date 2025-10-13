Liv Køltzow: En jublende reise

Liv Køltzow fotografert hjemme på Østerås da «Melding til alle reisende» kom i 2015. Foto: Mimsy Møller

Dette er et minneord. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.



Forfattere er, som folk flest, ulike. Noen oser av karisma. Andre ikke.

Da Liv Køltzow i 2015 inviterte Dagsavisen hjem til seg på Østerås for å bli intervjua om sin første roman på 13 år, «Melding til alle reisende», ble det umiddelbart klart at hun tilhørte første gruppe. De karismatiske. Hele dama boblet over av sjarm, humor og intelligens. En slags skarp vennlighet, i kombinasjon med en sint sårhet hun ikke lenger gadd skjule.