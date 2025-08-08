Lindsey Lohan og Jamie Lee Curtis bytter kropp igjen – etter 22 år

– Vi har snakket lenge om en fortsettelse, men vi måtte vente på at Lindsays rollefigur var gammel nok til å ha en 17 år gammel datter, forklarer Jamie Lee Curtis på en digital pressekonferanse.

I 2003 ble komedien «Freaky Friday» en kinohit over hele verden. En mor og datteren hennes byttet kropp etter å ha spist kinesiske lykkekaker.

Mer enn to tiår senere kommer oppfølgeren «Freakier Friday», med norgespremiere fredag – og nå er det fire kvinner som bytter kropp med hverandre, med kaos som følge.

Bytter identitet

I tillegg til Lohan og Curtis medvirker Julia Butters som Lohans datter, mens Sophia Hammonds spiller datteren til mannen som Lohans rollefigur skal gifte seg med. I «Freakier Friday» er det plutselig fire personer som så å si bytter identitet med hverandre.

Jamie Lee Curtis, som er en uttalt feminist, fremhever det faktum at nesten alle som står bak «Freakier Friday», både bak og foran kamera, er kvinner.

– Det er virkelig veldig bra, og det burde bli standard for andre innspillinger å etterfølge, sier den 66-årige skuespilleren, som også tar opp utseendepresset som hersker – ikke minst i Hollywood.

– Jeg synes det var morsomt her å kunne tulle med hvor gammel jeg er. Når man våkner opp hver morgen og ser slik ut, er det ikke en god dag.

«Jeg. Hater. Det»

Men Jamie Lee Curtis er ikke forfengelig, hevder hun. Og definitivt ikke interessert i mote.

– Det er veldig mange skuespillere som elsker å kle seg ut, som elsker klær, som elsker mote, som elsker å være modell. Jeg. Hater. Det. Det føles som om jeg må kjempe mot andres oppfatning av hvem jeg er, i motsetning til mine egne tanker om meg selv.

Mote er derimot noe Lindsay Lohan (39) liker.

– Mote er en måte å uttrykke seg på. Man kan endre karakter bare ved å skifte klær, sier hun.

Kom med innspill

Lohan og Curtis var med på å påvirke hvordan manuset til den nye filmen skulle utspille seg. Terapeuten Tess, som Jamie Lee Curtis spiller, fikk for eksempel en podkast i den nye filmen, etter samråd med skuespillerne.

– I en versjon av manuset skulle jeg spille gitar, men det hoppet vi over. Man kan si at Lindsay og jeg var manuskonsulenter, men vi var ikke med på å skrive manuset, sier Curtis.

Fakta: Jamie Lee Curtis * Alder: 66 år. * Familie: Ektemannen Christopher Guest, barna Ruby og Annie. Bor: I Los Angeles. * Yrke: Skuespiller. * Tidligere roller i utvalg: «All Hallows' Eve», «The Fog», «The Hitcher», «All Hallows' Eve 2», «Trading Places», «Perfect», «A Fish Called Wanda», «True Lies», «The Tailor of Panama», «Freaky Friday», «Halloween», «Knives Out», «Halloween Kills», «Halloween Ends», «The Last Showgirl». * Aktuell med: «Freakier Friday» med norgespremiere 8. august.

Fakta: Lindsay Lohan * Alder: 39 år. * Familie: Ektemannen Bader Shammas og sønnen Luai. * Bor: I Los Angeles. * Yrke: Skuespiller. * Tidligere roller (utvalg): «The Parent Trap», «Freaky Friday», «Mean Girls», «Ugly Betty», «Machete», «Scary Movie 5», «Our Little Secret». * Aktuell med: «Freakier Friday», på norske kinoer fra fredag.

(©NTB)

Her er de to Hollywood-stjernene Lohan og Curtis på «Freakier Friday»-premiere i London i juli. Scott A Garfitt/Invision/AP/NTB

Lindsay Lohan, her i en scene med Manny Jacinto, har de senere årene gjort comeback som skuespiller – etter en rekke trøblete år. Glen Wilson/Disney/ AP / NTB