Lettbeint selvplagiat

Sabrina Carpenter er en av Vestens aller største popstjerner akkurat nå, selv om hun ikke helt når opp til statusen til popdronning Taylor Swift. Nå gir hun ut sitt sjuende album, og fortsetter å gå motsatt vei i fotsporene til sin medstjerne.

Swift begynte som en myk countrypopartist, men forlot countryrøttene og ble en ren popartist. Carpenter startet sin karriere som barneskuespiller og Disney Channel-stjerne. Så, slik Disney-fabrikken ber om, har hun gått gjennom ulike faser av fengende, generisk popmusikk.