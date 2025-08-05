Les alt fra Øya her Denne uka gikk Øya-festivalen av stabelen i Tøyenparken. Her kan du lese alt fra Dagsavisens dekning av festivalen. Oversiktsbilde av Øyafestivalen, det er den amerikanske trioen Three Sacred Souls på hovedscenen Amfiet. Foto: Hans O. Torgersen / NTB Festival Publisert 05.08.2025 - 15:27 Sist oppdatert 11.08.2025 - 11:00 Del på Facebook Del på e-post Annonse Sist ut på Øya: Et svært sterkt punktum fra Girl In Red Meninger:Geir Rakvaag Øyafestivalen oppsummert: En fire dager lang støtteerklæring til Palestina Portrett Disney-stjerna Live Rabo – skriver musikk for noen av verdens største Ane Brun på Øya: Dagen er allerede reddet Erlend Ropstad på Øya: Et tordenskrall av en konsert Klikk9: Det klikket på scenen: – Nå skjedde det faktisk Bicep: Oj, det var fest gitt Kneecap på Øya: Hardt ut mot Oljefondet Meninger:Mode Steinkjer Tidenes Undergrunn-fest for Gaza på Blå Ikkeblunk!: Disse protesterer mot Øya Fy søren, så vakkert Brat-sommeren er ikke over Festen vi gjerne skulle hatt mer av En ekte entertainer Wet Leg på Øya: Et høyt og skurrende primalskrik Brat, statements, og komfort med bling: Dette er årets Øya-mote Relaterbart stjerneskudd Dette bør du spise på Øya Stein Torleif Bjella på Øya: En alvorsfylt opptreden for Palestina Meninger Festival mens bombene faller Demonstranter møtte Øya-publikum: – Vi gjør det fordi vi ikke har noe valg Beth Gibbons på Øya: En stemme for store kvelder Vors-jam på Øya Slik blir Øya-stilen Hvem er Kneecap? Vanskelig å finne en etisk plettfri festivalopplevelse Vil ha Øya-billetten refundert AC/DC og Øya gir store endringer i trafikken kultur øya 25 Del på Facebook Del på e-post