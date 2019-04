Jan Bjørge (41) var først i køen da platebutikken Big Dipper i Oslo åpnet dørene klokka 09 lørdag morgen. Da hadde han stått i kø siden klokka sju, og bak ham hadde det samlet seg et hundretalls tålmodige platesamlere.

– Jeg er ute etter Pearl Jam «Live at Easy Street», Jeff Buckley «In Transition»... Pass på, nå blir du løpt ned! advarte Bjørge da dørene ble låst opp av butikkekspeditør Jacob Krogvold og platekundene strømmet inn.

Krogvold stilte noe omtumlet etter en sen kveld: Fredag spilte han på Rockefeller med bandet sitt Thulsa Doom, der han er vokalist.

– Vi har Thulsa Doom signert! opplyser Krogvold og trekker fram et eksemplar av debutalbumet «...and take you to a place where jars are kept», opprinnelig utgitt i 2003, nå nyopptrykket på vinyl.

Internasjonalt

Også utenfor butikken The Garden i Oslo sentrum var det kø foran åpningen på Record Store Day.

Record Store Day er et internasjonalt initiativ av og for uavhengige platebutikker, og markeres i år lørdag 13. april. Dagen markeres med vinylutgivelser i begrenset opplag, både singler og album, fra både store internasjonale plateselskap og små uavhengige. Ofte live-utgivelser av kjente artister, eller vinylpressinger av ny musikk som tidligere ikke har vært tilgjengelig. Sivert Høyem er en av de norske artistene som har kommet med en vinylutgivelse i anledning årets Record Store Day, EP-en «Where Is My Moon», i begrenset opplag på grønn vinyl.

Bransjestatistikk

Mens strømming har tatt over og har økt omsetningen av innspilt musikk, har cd-salget rast i de fleste land, og vinyl er blitt det foretrukne formatet for et markant mindretall av musikkonsumenter.

I år har det aldri vært så stort utvalg av spesialutgivelser for Record Store Day. Big Dipper hadde nærmere 400 av årets 400 Record Store Day-utgivelser tilgjengelig, alt fra album med a-ha-demoer («Hunting High And Low - the early alternate mixes») i 2.450 kopier verden over, til eksklusiv 10-tommer med Zero 7.

Ifølge den den internasjonale platebransjens 2018-statistikk har vinylsalget i Norge gått noe ned, etter flere års opptur. Torsdag denne uka kom årsrapporten fra bransjeorganisasjonen IFPI, som viste et ni prosent nedgang i vinylsalget i Norge, til 35 millioner kroner. «Denne bølgen ser nå ut til å flate ut, eller være over. Flere av de unge faller fra, og de åpenbare eksklusive utgivelsene som passet vinylmarkedet godt, har man gått tomme for», heter det i Ifpis årsrapport, gjengitt i Dagens Næringsliv.

Avviser nedgang

Andreas Leine Jakobsen, innehaver av Big Dipper, avviser dette:

– Statistikken fra IFPI stemmer ikke med vår virkelighet. Tvert imot. Vi har aldri hatt så mange folk og utgivelser på Record Store Day. Køen strakk seg bort til Stortorget da vi åpnet idag. Vi er optimistiske på vegne av vinylsalget, sier Jakobsen.

Andreas Leine Jakobsen på Big Dipper, her i anledning Record Store Day 2015. Foto: Mimsy Møller

– Nettopp fordi den norske platebransjen har bygd ned sitt apparat de siste årene, er vi og andre uavhengige platebutikkene nødt til å basere oss på egenimport, som går utenom IFPIs statistikker.

– En nedgang på ni prosent i IFPI-tallene sier ingenting om noen nedadgående trend. Det kan like gjerne bare vise til at det var en eller to større artister som ikke ga ut plate ifjor. IFPIs måte å utarbeide tall på har ingenting med vår virksomhet å gjøre, sier Jakobsen.

Record Store Day er også omdiskutert blant musikkinteresserte, fordi mange benytter sjansen til å gå i platebutikken og sikre seg sjeldne utgivelser, for å selge dem videre på internett, med stor fortjeneste.

– De som kjøper bare for å selge videre, er idioter. Jeg skal rett hjem og spille platene, sier Jan Bjørge.

