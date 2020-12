«En dramaserie basert på sannhet, løgn og dårlig hukommelse» heter det i presentasjonen av dramaserien «Makta».

Torsdag ettermiddag offentliggjorde Norsk filminstitutt (NFI) årets siste runde med tildelinger til spillefilm og TV-drama. Blant prosjektene som fikk støtte var «Makta»: En fiksjonsserie om maktkampene i Arbeiderpartiet på 1970-tallet og Gro Harlem Brundtlands vei til statsministerposten, ifølge presentasjonen fra NFI.

NFI har gitt ti millioner kroner i produksjonsstøtte, av et totalbudsjett på 136 millioner kroner. Sentralt i prosjektet «Makta» er serieskaperne Johan Fasting og Vilje Hagen, som sto bak suksessen «Heimebane» på NRK i 2018–19.

Produksjonsselskapet Motlys står som produsenter sammen med Novemberfilm.

Når Dagsavisen tar kontakt med serieskaperne henviser de til kommunikasjonsansvarlig i NRK, som bekrefter at serien skal sendes på NRK.

Via NRKs kommunikasjonsansvarlige svarer Vilje Hagen i Motlys og Camilla Brusdal i Novemberfilm:

«Vi er nå midt i skriveprosess på «Makta» og veldig glad for støtten fra NFI, som gir oss ro til å jobbe videre med prosjektet. Så ser vi fram til å snakke mer om serien vår når vi kommer litt nærmere opptaksstart».

Regissør for «Makta» er Yngvild Sve Flikke, som bl.a. var episoderegissør på «Heimebane», og som er kinoaktuell i 2021 med sin andre spillefilm «Ninjababy»

Novemberfilm har tidligere stått bak en rekke dokumentarserier som «Krimvakta» og «Jakten på Nokas-pengene» for NRK, og «Norge bak fasaden» for TV 2.

Skuespillerne Kristin Grue og Silje Storstein står som manusforfattere på «Makta» sammen med Johan Fasting.

Ideen til serien kom fra Kristin Grue og Silje Storstein, ifølge NFIs pressemelding.

Kristin Grue, her ved lansering av filmen "Doktor Proktors tidsbadekar", 2015. Foto: NTB

Kristin Grue skrev i 2019 bok om Gro Harlem Brundtland i barnebokserien «Min første biografi».

– Vi er kjent med ideen, og ble kontaktet av serieskaperne på et tidlig tidspunkt, sier Jon Mørland, Gro Harlem Bruntlands rådgiver.

Han forteller at de ble kontaktet om dramaprosjektet like etter dokumentarserien «Da vi styrte landet» i 2017, der Gro Harlem Bruntland var en av de seks tidligere statsministerne som deltok.

– Kristin Grue og Silje Storstein kom til oss med et bredere serieprosjekt om Gro Harlem Bruntlands politiske liv. Ideen virket inspirert av «The Crown». Siden har de orientert oss ved et par anledninger, men vi visste ikke at prosjektet nå var begrenset til å handle om 70-tallet, og en såpass snever del av Gro Harlem Bruntlands politiske liv, sier Mørland. Han understreker at Brundtland ikke er offisielt involvert i prosjektet.

Dette er første gangen det er blitt laget tv-drama om Gro Harlem Brundtland og Arbeiderpartiets nyere historie.

Den siste tida har NRK-serien «Atlantic Crossing» skapt debatt for sin blanding av fakta og fiksjon, i historien om kronprinsesse Märthas USA-eksil under andre verdenskrig.

I Storbritannia har den nye sesongen av Netflix-serien «The Crown» skapt tilsvarende debatt. Serien skildrer blant annet forholdet mellom dronning Elizabeth og Storbritannias statsminister Margaret Thatcher, som kom til makten i 1979.

Gro Harlem Brundtland ble statsminister i 1981, etter en mye omtalt maktkamp i Arbeiderpartiets ledelse. Hun ble dermed Norges første kvinnelige statsminister.

Serien får opptaksstart høsten 2021, opplyser NRK.

