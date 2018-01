– Emmy kan hjelpe deg å få et møte. Etter det hjelper det ingenting.

Kultur

«Fury» - sinne, er den internasjonale tittelen på den nye dramaserien til serieskaper Gjermund Stenberg Eriksen, når det presenteres under filmfestivalen i Berlin (15-25. februar). «Furia» er tittelen i Norge. I likhet med «Mammon» er også dette en spenningsserie med samfunnsaktuelt tilsnitt.

– Det er laget mye TV-drama som gjenforteller høyreekstreme voldshendelser i Europa. Vi tror en fiksjonsserie kan få fram andre aspekter, sier Eriksen.

– Jeg har lenge vært opptatt av dette temaet: Hva er det i samfunnsdynamikken som skaper det høyreekstreme hatet, og hva er det som gjør at hatet slår ut i vold. Det er klart at 22. juli har vært i bakhodet mitt når jeg har skrevet «Furia».

Skal regissere: Roar Uthaug. Foto: NTB Scanpix

Åtte tatt ut

«Furia» er ett av åtte internasjonale dramaprosjekter som er tatt ut til co-produksjonsmarkedet under filmfestivalen i Berlin. Her møter serieskapere produsenter og distributører fra hele verden, og her kan Eriksen og norsk produsent Monster Scripted finne produksjonsmidler til å få realisert serien.

– Vi er i dialog med kjøpere. Vår plan er å få serien klar for visning sent 2019/tidlig 2020. Det er langt fram, men i dette rommet i Berlin sitter alle med mest penger i verden. Så denne dagen er det viktig at alt funker, konstaterer Eriksen.

– Det er et marked med svært tøff konkurranse, men norske serier begynner å få et godt rykte på seg internasjonalt.

– Jeg har jobbet med Monster Scripted om dette prosjektet i et års tid. De har tidligere stått bak blant annet «Nobel», og jeg synes de har den rette holdningen til TV-drama: Engasjere bredt og konkurrere internasjonalt. Men TV-drama må ha solid lokal forankring. Først må vi treffe hjertene til det norske publikummet, sier Eriksen.

«Furia» handler om to politietterforskere som går under jorden for å infiltrere høyreekstreme miljøer, ifølge i presentasjonen fra Berlin-festivalen. Flere internasjonale bransjeaviser har allerede omtalt serieprosjektet. Regissør for serien er Roar Uthaug, og det er med på å skape internasjonal oppmerksomhet rundt «Fury»: Uthaug er nå i mars aktuell med filmatiseringen av spillserien «Tomb Raider».

Emmy i beltet

«Mammon 2», skrevet av Gjermund og broren Vegard Eriksen, vant i januar beste drama under den internasjonale Emmy-awards, noe som ble beskrevet som en historisk anerkjennelse for norsk TV-drama.

– Vi var tatt ut til Berlin-festivalen med «Furia» allerede før Emmy-utdelingen, påpeker Eriksen.

– Emmy kan hjelpe deg å få et møte. Etter det hjelper det ingenting.

Dette er fjerde gang Berlin-festivalen inkluderer produksjonsmarked for serier. «Valkyrien» og «Lykkeland» har tidligere blitt presentert på CoProd-markedet, som fra 2017 har fått en mer sentral plass under festivalen. I programmet for førpremierer på serier er «Heimebane» blant de sju som presenteres i Berlin. Den starter på NRK i mars.