Kutter i norske kulturminner

– Dette kuttet på 10 millioner var veldig overraskende og kommer til å svekke bygningsarven vår og en rekke prosjekter. Kan dette være et arbeidsuhell? Jeg var av den oppfatning at regjeringspartiene var opptatt av kulturminnevern. Det sto i alle fall i Granavolden-erklæringen, sier Fortidsminneforeningens generalsekretær Ola H. Fjeldheim til Dagsavisen.

– Noe av det smarteste vi har gjort

Han reagerer sterkt på at regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre som resultat av forrige ukes budsjettforhandlinger med Frp nå er blitt enige om å kutte med 10 millioner i det som kalles Kulturminnefondet. Dette fondet gir støtte til ulike verneprosjekter av bygninger over hele landet, både store og små.

– Etableringen av Kulturminnefondet i 2002 har vist seg å være noe av det smarteste vi har gjort for kulturminnevernet i Norge. Det er midler som kommer vanlige eiere av verneverdige hus til gode på en rask og effektiv måte, sa Fjeldheim i en pressemelding da kuttet ble kjent.

– Midlene kommer også det lokale næringslivet til gode i form av oppdrag til lokale håndverkere og andre aktører innen byggebransjen. Det varige resultatet er en bygningsarv i bedre stand – verdifulle hus som uten disse støttemidlene kunne ha forsvunnet helt.

– Veldig uheldig

Fjeldheim forteller at et tilskudd fra Kulturminnefondet gjerne er utslagsgivende for at bygningseierne i det hele tatt får satt i gang prosjektet. Og når et prosjekt settes i gang, gir det viktige økonomiske ringvirkninger.

– Det er veldig uheldig at de kutter i Kulturminnefondet også fordi de pengene brukes på å kjøpe håndverkstjenester og materialer i norske lokalsamfunn. Dette betyr ekstra mye for sysselsettingen nå, som koronaen bremser økonomien. For staten er dette lønnsomt, sier Fjeldheim til Dagsavisen.

– De 10 millionene genererer totalt sett en verdiskaping på 35 millioner, så det reelle tapet etter kuttet er mye større enn kuttet i seg selv, mener Fjeldheim, som også syns det er rart at regjeringen i en tid med økonomisk nedgang og en reiselivsnæring i dyp krise ikke ønsker å utnytte dette potensial.

Svekker fondet

Han tviler også på at andre partier i Stortinget får gjort så mye med dette. Høyre, Venstre, KrF og Frp har flertall og har antakelig «låst» for endringer i Stortinget.

– Det skal vel litt til at de endrer noe på avtalen nå, selv om de i prinsippet kan gjøre det om alle de fire partiene er enige i det. I Granavolden-erklæringen ble de enige om å styrke Kulturminnefondet. Nå svekker regjeringen det, og de siste årene har man ikke fått noen reell økning. Dette kuttet er underlig og virker klønete, mener han.

– Kan ikke forstå det

Senterpartiets kulturpolitiske talsperson Åslaug Sem-Jacobsen sier til Dagsavisen at hennes parti har jobbet med en merknad til budsjettet om nettopp dette kuttet i Kulturminnefondet. I merknaden skriver de blant annet: «Budsjettpartnerne har funnet det for godt å legge inn store kutt på Kulturminnefondet (kutt på 10 mill. kroner) og dessuten bevilgningen til verneverdige kirker (kutt på 10 mill. kroner)».

– Vi i Senterpartiet kan ikke forstå hvorfor dette kuttet kommer nå, eller hvorfor det i det hele tatt kommer, sier hun til Dagsavisen.

– Vi trodde regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF var opptatt av kulturminnnevern. Det er de åpenbart ikke, når de kan kutte så hardt i Kulturminnefondet. Ti millioner høres kanskje ikke så mye ut, men i denne sammenhengen betyr disse millionene svært mye, dette særlig fordi et slikt tilskudd har alt å si for at private eiere får muligheten til å ta vare på kulturminner for storsamfunnet. Det har også store ringvirkninger i lokalsamfunnene, sier Sem-Jacobsen til Dagsavisen. Hun er usikker på hva Sp får gjort med dette i Stortinget, men sier de kommer til å prøve.

