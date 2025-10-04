Kunsten å lage en scene

Ragnhild og, eller Ragnhild Moan som hun egentlig heter, på Bylarm 2025. Hun overbeviser stort med «Might As Well Just Cause A Scene» Foto: Mode Steinkjer

«I just wrote a record about someone like you», slår Ragnhild Moan fast på albumet «Might As Well Just Cause A Scene». Uavhengig av om det er en reell person eller flere hun har skrevet om, er albumet blitt et personlig, dypt originalt og sammensatt musikalsk kunstverk tuftet på turbulente følelser. Eller hvem vet? Det kan jo hende at Ragnhild Moan bare er ute etter «å lage en scene», som hun selv sier.

Uansett vil Ragnhild og som hun kaller seg som soloartist, sette spor etter seg med sitt andre album. Da hun kom med sin første langspiller, «To Renovate A House», slo vi fast at det var et soloprosjekt «for framtida i norsk musikk». Drøyt halvannet år senere er framtida her i form av «Might As Well Just Cause A Scene». Hun beveger seg fortsatt i spennet mellom jazz, elektronika og pop, men graden av det eksperimenterende og reflekterende er sterkere, mer vågal og ikke minst ambisiøs.

Resultatet er melodisk besnærende og avantgardistisk, og gjennomgående kompromissløst så vel i støpning som i ord. Og konseptuelt. «Might As Well Just Cause A Scene» fanger meningsløsheten, tomheten og uroen som følger av å sitte så fast i noe eller noen at man ikke kommer seg videre.