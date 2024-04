Odd Nerdrum fyller 80 år: – Jeg har ingen idé om å slutte å male

Dagene tilbringer kunstneren på atelieret sitt i Stavern. I byen hvor han har tilbrakt store deler av voksenlivet. Rommet er fylt av staffelier, malerkoster og skisser. Men også store verk.

– Jeg trodde først at jeg ville kunne bygge et stort museum her, men det hadde blitt så mye spetakkel at det har jeg gitt opp, smiler 79-åringen.

Et museum har vært i tankene hans, men det blir ikke på gården. I stedet har familien funnet en egnet plass, bare en kort kjøretur unna.

Lørdag 6. april klokken 12 åpner Nerdrum-museet i Stavern sentrum. Et permanent utstillingssenter for Odd Nerdrums kunst.

Vil vise spennvidden

I sentrum av byen sto den gamle fyrstikkfabrikken, Agnes Fabrikker, ledig for noen år siden. Nå – tre år senere, er fabrikken pusset opp. Og 46 av Nerdrums verk er den siste tiden blitt hengt opp på veggen.

Kunstneren er kjent for sine figurative malerier, inspirert av renessansen og barokken. Hans store inspirasjonskilder er blant andre Caravaggio og Rembrandt.

Nerdrum har ikke telling på hvor mange verk han har laget opp gjennom årene. Men det er mange.

– Jeg orker ikke å tenke på det. Men det tar mye lenger tid å male et slikt bilde enn moderne bilder. Jeg kan regne med at jeg har malt færre bilder enn Munch.

Les også: Munch-utstillinger slo Picasso og satte besøksrekord i Tyskland

Verk fra tolvårsalderen

Mange er på lager, og mange er solgt. Det forteller direktør for det nye Nerdrum-museet, Martin Romberg. Sammen med kunstnerens sønn og kone – Öde Spildo Nerdrum og Turid Spildo – har han sørget for å få museet i havn.

Direktøren har jobbet med å velge ut de 46 maleriene på veggene. Verkene har et spenn på nærmere 70 år. Det eldste verket er en tegning fra 1956 av en gutt som står i helfigur i mørket.

– Her er det verk fra ulike sykluser og ulike faser. Det ble laget da han var tolv år, sier Romberg.

Verket er hengt opp i entreen til museet.

Les også: Stavanger kunstmuseum har funnet en radikalt annerledes løsning (+)

– Kan forglemme

Det er sjeldent at kunstnere beholder så mye av produksjonen sin selv. Maleriene har Odd Nerdrum spart på, iblant har han sagt nei til å selge.

– Glemmer du noen gang malerier du har malt?

– Jeg glemmer dem ikke. Men jeg har arbeidet hver eneste dag. Jeg husker de tingene jeg har malt, men jeg kan forglemme litt – «åh gud, har jeg laget det», tenker jeg noen ganger.

Han begynner å prate om verket «Self Portrait with a Pistol». Maleriet var det siste som ble hengt opp på veggen i det nye museet.

– Det malte jeg for ti år siden. Det var inspirert av min kone, som lagde et portrett av seg selv og en pistol, sier han.

Tilfeldigheter

Det er helt tilfeldig at museet åpner to dager før 80-årsdagen. Det påstår både direktøren og Odd Nerdrum selv.

– Det er tilfeldig, og det er en rar tilfeldighet. Vi hadde gjort dette uansett, sier Romberg.

– Men på en annen side – dette er ikke tilfeldig. Når man har holdt på i 70 år og blitt 80 år, så har tiden kommet for å lage et museum, legger han til.

Direktøren synes det er synd at mange museer bygges etter at kunstneren har gått bort.

– Vi er heldige. Det å ha Nerdrum her, gjør at han kan komme og fikse på litt riper. Han kritiserer, forteller og forklarer. Den luksusen er viktig for at man skal få den siste prikken over i-en.

Les også: Ruvende utstilling: Poesi, politikk og samisk inspirasjon (+)

– Ingen idé om å gi seg

79-åringen forteller at han har lagt malerkosten på hylla noen ganger, men sier at det kun har vært pauser.

– Jeg har jo skrevet noen bøker. Jeg har ingen idé om å slutte å male, sier han ganske så bastant.

Men å slutte å selge malerier, det har han bestemt seg for.

– Det er slutt på sånt, sier 79-åringen.

Han vil ikke at kunsten skal ende enkeltvis i privat eie lengre.

– Er de i rike folks private hus, da får jo ingen sett dem.

Og det er derfor han er opptatt av å åpne et museum.

– Museet er for offentligheten, sier han avslutningsvis.

Les også: Astrup Fearnley-museets utstilling med Leonard Rickhards livsverk imponerer (+)