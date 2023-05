Langt ut på landet

---

KUNST

«Nesten voksen»

Vestfossen Kunstlaboratorium, Vestfossen



Myndighetsalderen er 18 år i Norge, men Vestfossen Kunstlaboratorium anser seg bare som «Nesten voksen» etter 20 år. Jeg mener det er en merkelig evaluering, siden jeg har oppfattet utstillingsstedet på det lille tettstedet nord for Drammen som voksent fra første dag. Med kunstner Morten Viskum som stifter og eier har galleriet med det utfordrende navnet laboratorium tatt samtidskunsten på alvor. De har bygget ned barrierene som mange føler står mellom publikum og kunsten som lages nå.

Når vi ser på Vestfossens historie, (og da tenker jeg ikke på tettstedet og dets industrihistorie som kunstlaboratoriet har tematisert med flere utstillinger de siste årene), har den vært sammensatt. De har profilert seg ved å presentere andre institusjoner og private samleres kunstsamlinger. Men de har også laget interessante temautstillinger med både geografiske og filosofiske utgangspunkt. Ganske tidlig begynte de også å lage separatutstillinger med både historiske og nålevende kunstnere. Internasjonale stjerner som Joseph Beuys, Louise Bourgeois (som nå er aktuell på Nasjonalmuseet) og Sally Mann har alternert med norsk kunstnere, som Synnøve Anker Aurdal, Jørgen Dobloug og Kjartan Slettemark. Den tendensen vil kulminere neste år, når Sverre Bjertnæs etter planen skal ha hele hovedbygningen alene.

Svenske Peter Johanssons store lampeinstallasjon «In Shallah» er en av attraksjonene i Vestfossen Kunstlaboratoriums jubileumsutstilling. (Vestfossen Kunstlaboratorium / Øystein Thorvaldsen)

Det er ingen tvil om at Vestfossen kunstlaboratorium har mye fint å se tilbake på. Men det hjelper lite hvis de ikke har et publikum å vise kunsten for. Et nytt kunstsenter langt utenfor allfarvei er ikke akkurat noen mediemagnet. Med sine kunststunt på 1990-tallet, der han brukte veterinærbakgrunnen til å skape sensasjon blant annet ved å bytte ut oliven på glass med mus i formalin som han plasserte i dagligvarebutikkenes hyller, visste Morten Viskum hvordan han skulle tiltrekke seg oppmerksomhet.

Fra første dag har kunstlaboratoriet vært i medias søkelys fordi de viste seksuelt direkte og provoserende kunst. Etter som årene gikk og besøkstallene steg, har provokasjonene blitt erstattet av soliditet og bredere orientering. Publikum har i veldig mange tilfeller møtt kunst som ikke er blitt vist i Norge før, og i tilfeller som den afrikanske utstillingen «Kubatana» (2019) var det så mye «nytt» i en norsk og europeisk sammenheng, at Vestfossen satte seg i respekt også internasjonalt. Med Trude Vikens separatutstilling i utstillingshallen (2021) fikk en norsk kunstner med en imponerende internasjonal karriere sin første brede presentasjon i hjemlandet. Kunstlaboratoriet var også først ute med å vise Lars Vilks’ berømte Mohammed-tegninger. De gikk under radaren i 2007, men de forårsaket en internasjonal storm da de senere samme sommer ble publisert i en svensk avis. En av tegningene er med i jubileumsutstillingen. Den er sjokkerende nok.

Mange vil huske Anja Carrs store figur «while watching you» fra utstillingen i 2021. (Vestfossen Kunstlaboratorium / Øystein Thorvaldsen)

Slik kunne vi fortsatt å liste opp høydepunkter. Det har vært en del. Nå skal jubileet feires. 20 års historie skal oppsummeres i én utstilling. Da blir det store spørsmålet hvordan disse motstridende tendensene kan befrukte hverandre? Hvordan lager du en utstilling som kan peke på utviklingstrekk gjennom 20 års internasjonal samtidskunst samtidig som den skal være visuelt interessant og gjerne, i tillegg, peke fremover? Det er ikke lett, og denne gangen har nok ikke Vestfossen greid å knekke koden. Det er like fullt og for all del en flott utstilling. «Nesten voksen» rommer veldig mange gode kunstverk. Men når utstillingen er uten noen form for rød tråd, blir det mer en opphopning enn en befruktning.

Inghild Karlsen er en av de norske nestorene som har fått ny oppmerksomhet på Vestfossen Kunstlaboratorium. Til høyre en skulptur laget av Sverre Bjertnæs og Bjarne Melgaard. (Vestfossen Kunstlaboratorium / Øystein Thorvaldsen)

Når det er sagt er det ingen grunn til å skremme noen bort. Høydepunktene kommer tett. Utstillingen gir en aktuell og utfyllende oversikt over gode og viktige samtidskunstnere. Og det er ofte sentrale verk i kunstnerskapet. Og det er fortsatt veldig mange kunstnere som oppleves friske og utfordrende, i tillegg til å være visuelt og konseptuelt interessante. Kunst kan nytes på mange måter, og noen ganger er det enkelte kunstverkets egenverdi mer enn nok til å forsvare en utflukt til et lite tettsted utenfor allfarvei. Morten Viskum og kunstlaboratoriet har gjort Vestfossen og publikum en stor tjeneste. Lykke til med de 20 neste!

Lars Elton har skrevet korte tekster om Vestfossen Kunstlaboratoriums tidligere utstillinger til jubileumskatalogen. I tillegg til jubileumsutstillingen viser Vestfossen utstillinger med glass fra Nøstetangen glassverk, «Arkeologi og anarki» om arkeologiske funn i Øvre Eiker, og «Fabrikken – en fortelling i tre akter» om den gamle fabrikken.