Munchs «Sjalusi» i fare for å bli ødelagt

Det sier Kode-direktør Line Daatland til Bergens Tidende. Maleriet, som er ett av de mest kjente Edvard Munch laget, henger på museet i Bergen.

Nylig måtte de si nei til å låne det ut til utstillingen «Masterpieces from Bergen» på The Courtald Gallery i London.

– Plutselig en dag kan selv en vibrasjon fra bussene her ute gjøre at noe ramler ut av bildet. Så vi må hele veien gå inn for å se om det er noe vi kan sikre, sier Kode-direktøren.

– Skadeomfanget på «Sjalusi» er veldig komplekst, sier Inger Grimstad fra Munchmuseet i Oslo.

Hun sier at strukturene i bildet er ustabile. Kode-direktøren sier det må forskes mer på konserveringsmetoder for malerier for å utbedre skadene.

