Synnøve Anker Aurdal var ikke redd for å bruke humor og satire i sin omgang med politiske og samfunnsmessige spørsmål. Her er hun fotografert på 1990-tallet foran en utsmykking til regjeringskvartalet. Museet viser to varianter, «Bare to byråkrater» og «Enda flere byråkrater». (Finn Eirik Strømberg/Aftenposten/NTB)