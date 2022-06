Her svever «Moren» over Bjørvika

Den britiske kunstneren Tracey Emin var selv på plass da det 18 tonn tunge og ni meter høye kunstverket «Moren» ble løftet med kran fra Sukkerbiten ved siden av Operaen i Bjørvika og over sitt endelige bestemmelsessted, Inger Munchs brygge ved det nye Munchmuseet. Bronseskulpturen kommer forsinket til Oslo på grunn av pandemien, men nå er de 148 delene ferdig sveiset sammen og patinert. «Moren» kan ses på som et symbol for moren Edvard Munch mistet som liten, og som en hyllest til alle mødre der hun skal sitte bøyd og skuende ut over Oslofjorden.

Tracey Emin er en av britisk kunsts store stjerner, og spesielt opptatt av Edvard Munch. Hennes utstilling «Sjelens ensomhet» ble da også valgt som gjestende åpningsutstilling da Munchmuseet åpnet i fjor høst, en stor retrospektiv utstilling som viste hvordan Edvard Munch har påvirket kunsten hennes i løpet av flere tiår. Blant de utstilte verkene var «My Bed». Den opprinnelige planen var at skulpturen «Moren» skulle være på plass utenfor Munch-bygget før åpningen.

Torsdag ettermiddag ble den høytidelig avduket med Oslos kulturbyråd Omar S. Gamal, direktør for Kulturetaten Stein Slyngstad og selvsagt Tracey Emin selv på plass. Debatten rundt skulpturen har rast en god stund allerede, og nå kan man endelig ta selve stridens kjerne i øyesyn. Dagsavisens fotograf Mimsy Møller var til stede da «Moren» ble «prøveløftet» over til sin permanente plassering tidligere torsdag formiddag, med kunstneren selv ivrig tilstede.

Tracey Emin foran sin 18 tonn tunge og ni meter høye «Moren».

«Moren» tar plass foran Munchmuseet.

Tracey Emin. Prøveløft av det 18 tonn tunge og ni meter høye kunstverket «Moren» med kran på Sukkerbiten.

Tracey Emin ankommer sitt eget kunstverk «Moren» på Sukkerbiten.