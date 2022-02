Munchmuseets utstilling «I villskapens øye» mønstrer så mange hovedverk som vi aldri før har sett i Norge. Det er en sann fryd å fordype seg i den flotte kunsten. At utstillingen samtidig byr på flere utfordringer, er bare et pluss. Her Hans Bellmers «La Poupée» («Dukken», 1935), en kultklassiker som ifølge Munchmuseet aldri tidligere er blitt vist i Nord-Europa. (Mode Steinkjer)