Mann arrestert mistenkt for mesterverk-tyveri

Det første tyveriet virker å ha vært timet med sans for frekkhet og planlegging. 30. mars, i et nedstengt Amsterdam, brøt tyven seg inn i Senger Laren Museum, og tok med seg Vincent van Goghs «Prestegårdshagen i Nuen om våren» – på det som ville vært kunstnerens 169. bursdag.

Tyven ankom åstedet i en motorsykkel, og knuste museumsdøra med en slegge. Så forlot gjerningspersonen museet med den sammenrullede kunstskatten under høyrearmen, skriver The Guardian.

Forbannet direktør og kunstverdens Indiana Jones

Tyveriet førte naturlig nok til reaksjoner, og museumsdirektøren uttalte på en pressekonferanse at han var «utrolig forbannet». Og det skulle gå to måneder før noen så livstegn av maleriet.

Da mottok den nederlandske kunstdetektiven Arthur Brand to fotografier av det stjålne kunstverket. Bildene kunne avsløre en ny skramme i maleriet, men Brand, som omtales som kunstverdens Indiana Jones, var overbevist om at det dreide seg om originalen. Detektiven ville ikke avsløre hvordan han hadde fått tak i fotografiet, men sa at det «sirkulerte i mafia-sirkler».

To leende gutter forsvant

Men kunsttyven ga seg ikke med å ha stjålet van Gogh-en, som antas å være verdt 50 millioner kroner. I august, fem måneder etter tyveriet av van Gogh-maleriet, brøt tyver seg inn i et museum i den nederlandske byen Leerdam. Alarmen gikk av, men da politiet dukket opp var det ingen spor av de skyldige – eller «To leende gutter», av 1600-talls-mesteren Frans Hals. Ifølge The Guardian er verdien på maleriet, som stammer fra Den Nederlandske gullalderen, 150 millioner kroner.

Selv om politiet mener at de har funnet riktig mann, vet verken politiet eller Brand hvor de dyrebare kunstverkene er. Men kunstverdens Indiana Jones er optimistisk. På Twitter beskriver han det som en stor suksess for politiet, og legger til: «The plot thickens...»

Museer skammer seg over tyverier

Mens kunst-tyveri er en stor, svart økonomi, hender det at manglende og stjålen kunst ofte blir holdt hemmelig eller uoppdaget. Flere museer har holdt tilbake informasjon om kunst på avveie, for å bevare sitt eget rykte, skriver The New York Times.

Blant annet holdt det spanske nasjonalbiblioteket tett om at et av deres verk var blitt fjernet og erstattet med en kopi, i fire år. Kurator ved Louvre i Paris, Philippe Malgouyres, melder også at dette har vært vanlig.

- Vår oppgave er å bevare objekter for fremtiden, og for offentligheten, forteller kuratoren til The New York Times. Han mener at når museene ikke lykkes, føler de ansatte det på kroppen.

- Det en veldig smertefull opplevelse, som har ført til at mange museer, særlig i fortiden, unnlot å melde ifra til politiet, fordi de skammet seg over det.

