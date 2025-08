Kulturministeren – og en leser fra gata – skal tale i Ingvar Ambjørnsens bisettelse

Klokken 12 er tiden kommet for avskjeden med Ingvar Ambjørnsen, som bisettes fra Kulturkirken Jakob i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Ambjørnsens siste reis skjer fra Kulturkirken Jakob i Oslo.

Både kjente forfatterkolleger som Erik Fosnes Hansen og Vigdis Hjorth, skal tale. Det skal også kulturminister Lubna Jaffery (Ap), Anders Heger, som er Ambjørnsens forlegger fra Cappelen Damm, og Bjørn Vatne fra Den norske Forfatterforening.

Broren Roald Ambjørnsen skal tale, i likhet med vennen Dag Hotvedt – og Janne Bøhmer Killingstad, samfunnsdebattant og Gatestemmer-guide, som representant for Ambjørnsens lesere.

– Jeg har fått den ære å få lov til å få holde en liten minneappell for ham, skriver hun på Instagram.

Musikk og opplesning

Den som leder seremonien, er en annen forfatterkollega. Alf van der Hagen, som i ni kvelder og netter på rad snakket med Ingvar Ambjørnsen om hans liv – i det nærmeste man kommer en biografi, samtaleboken «Ønsk meg heller god tur» fra 2023.

Anne Marit Jacobsen skal ha opplesning, Ketil Bjørnstad skal spille flygel og Torhild Ostad synge, mens jazzrockbandet Needlepoint spiller. Organist er Kåre Nordstoga.

Seremonien er åpen for alle, men det er reservert plasser til inviterte gjester, opplyser Cappelen Damm.

I dødsannonsen som ble delt på minnesiden for Ambjørnsen, opplyste familien at «for Ingvar ville en gave til Frelsesarmeen vært minst like kjært som blomster».

Siste hilsen

Ingvar Ambjørnsen døde 19. juli, 69 år gammel. Sorgen var stor, mange ga ham æren for å ha fått dem til å begynne å lese – andre beskrev hvordan han gjennom sitt forfatterskap hadde gitt verdighet til dem som ramlet utenfor.

Han hadde flyttet tilbake til Norge tidlig i år, etter mer enn 40 år i Hamburg. En leilighet ventet på ham, men det bar ifølge VG rett inn på et privat sykehjem for opptrening for den alvorlig kolssyke forfatterlegenden.

Ingvar Ambjørnsen vant Brageprisens hederspris i 2023, en pris som kona Gabriele Haefs mottok på hans vegne. I begrunnelsen het det at han sto for «et vidløftig forfatterskap som har utfordret lesere i alle aldre med tankevekkende og underholdende litteratur».

Og en siste bok i dette forfatterskapet sørget han for, en novellesamling, ble sluppet i forrige uke – posthumt, under tittelen «Sorgen i St. Peter Ording». Anmelderne – med ett unntak – hyllet novellesamlingen, og opplaget er nå oppe i 17.000.

Ingvar Ambjørnsen og kona Gabriele Haefs fotografert i Norge i 1988. Onsdag tar familie, venner og lesere avskjed med forfatteren i Kulturkirken Jakob. Foto: Ole Christiansen / NTB