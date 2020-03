10.000 skuffede danske publikummere må bli hjemme, og det samme kan skje med dem som har kjøpt billett til den internasjonale finalen i Nederland i mai. Arrangørene, den nederlandske kringkasteren NPO, vurderer i alle fall alternative måter å arrangere showet på, melder NRK. Det heter også at EBU følger situasjonen rundt koronaviruset tett.

Egen koronagruppe

Men hva med norske forestillinger som skal foregå i nærmeste framtid, der publikum sitter eller står tett sammen i en sal, og etterpå møtes i trengelsen i trange garderober for å lete etter jakker og skjerf? På Oslo Nye, som i vår samler mange publikummere for å se musikalen «Så som i himmelen», har de opprettet en egen beredskapsgruppe med tanke på koronasmitte. Gruppa skal være til hjelp for ansatte og sørge for informasjon til publikum, ifølge teatrets administrerende direktør Jan Beckmann.

– Kontrollert event

Beckmann presiserer at teatret ellers sørger for informasjon om smittevern, og tilbyr Antibac på alle toaletter.

– Vi som alle andre følger med på FHI sine oppdateringer og anbefalinger. Oslo Nye Teater opprettholder normal drift av forestillinger med mindre det oppstår påvist smitte hos våre ansatte eller kommer et offentlig pålegg om stenging av teatre, skriver Beckmann i en e-post til Dagsavisen.

Han sier videre at frykt for koronasmitte ikke har ført til henvendelser fra publikum, eller vist seg i billettsalget.

– Jeg vil gjerne legge til at en teaterforestilling er et relativt kontrollert event med lokalt publikum og hvor vi har kontaktinformasjon til alle, skriver Oslo Nye-direktøren.

– Vurderer endringer fortløpende

Også ledelsen ved Den Norske Opera & Ballett, som i helgen setter opp Nasjonalballettens festival «Mesteraften X 12» følger FHIs råd mot koronasmitte. og er i beredskap. De tilbyr også Antibac på toalettene oppfordrer publikum til å være «ekstra nøye med hånd- og hostehygiene». De ber også publikum som har vært i risikoområder de siste 14 dagene, og i tillegg har symptomer på luftveisinfeksjon om å la være å komme på forestilling (og ta kontakt med kundesenteret). «Det samme gjelder hvis du har symptomer og tror du har korona», skriver Operaen i en tekstmelding som går ut til de som har billetter. På spørsmål fra Dagsavisen om de har vurdert å avlyse forestillinger, svarer kommunikasjonssjef Ole-Morten Vestby:

– Ledelsen i Den Norske Opera & Ballett følger utviklingen nøye, og er i dialog med helsemyndighetene. Vi vurderer endringer i situasjonen fortløpende, skriver Vestby i en e-post til Dagsavisen.

– Inntil videre har vi helt normal drift. Alle forestillinger, omvisninger og annen aktivitet går som planlagt, skriver han.

Helg med Hoem

På Det Norske Teatret har de stor premierehelg på teaterstykket «Slåttekar i himmelen» i helgen», basert på Edvard Hoems bok. De har også mange planlagte premierer i mars. Heller ikke der er det hittil planlagt avlysninger. Teatrets informasjonssjef Ida Michaelsen skriver i en e-post til Dagsavisen:

– Vi har sett beredskap ved teateret og vurderer situasjonen fortløpande, skriver hun.

– Vi gjer risikovurderingar hele tida, men, nei, slik situasjonen er no, har det ikkje vore aktuelt, fastslår Michaelsen.

Ulike hilsemåter

Men også Det Norske Teatret følger rådene fra FHI og kommunehelsetjeneste, presiserer Michaelsen.

Hun skriver at teatret har satt i verk flere tiltak for å forebygge smitte. De har satt ut dispensere med desinfeksjon i foajeen og ved Kafe Løve, kantina har iverksatt tiltak og publikum vil få en liten ABC med «ulike måtar å helse på».

Konserter går sin gang

I Oslo Spektrum skal det være flere store konserter de nærmeste ukene. Som Bryan Adams i uka som kommer, senere Vazelina Bilopphøggers jubileums- og avslutningskonserter, samt Santana, som spiller 2. april.

Slik det ser ut nå, kommer disse til å gå som normalt, ifølge Oslo Spektrums hjemmesider. Også de har dialog med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, og følger fortløpende med på råd og anbefalinger angående koronaviruset, heter det.