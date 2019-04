– Arve Juritzens nye forlag kommer skeivt ut fra starten med denne utgivelsen, når de bruker omslaget til 1941-utgaven og lager masse hemmelighetskremmeri rundt. Det er merkelig, sier kritiker og forfatter Erle Marie Sørheim til Dagsavisen.

Den nye norske utgaven av Adolf Hitlers «Mein kampf» er nå tilgengelig fra norske bokhandler, og har vakt debatt allerede før utgivelsen. Faghistorikere var kritiske da Dagsavisen tidligere i vår fortalte om planene for utgivelsen, som er ved forlegger Arve Juritzens nyopprettede forlag Literarum.

«Hadde ikke innholdet vært så bekmørkt kunne den ha lyst opp som en praktbok», skriver kommentator og kritiker Erle Marie Sørheim i Dagbladet denne helga, om den norske nyutgivelsen. Hun går hardt ut mot utgivelsen, spesielt på grunn av omslaget. «Jeg kan ikke forstå hvorfor forlaget har ønsket å videreføre 1941-utgavens design. Hvorfor trekke linjer tilbake til denne helt ukritiske boka? Det fremstår som pussig og ulogisk», skriver Erle Marie Sørheim i Dagbladet.



Erle Marie Sørheim. Foto: Kagge forlag

Sørheim mener videre at «den nye norske utgaven virker mer motivert av sensasjonslyst og muligheten til å selge en masse skolesett med «Min kamp», enn av å ville opplyse norsk offentlighet om nazismens grufulle grunnlag». Hun beskriver omslaget som «stilrent og klassisk med Det tredje rikets riksvåpen, med ørn og hakekors, preget i gull og sentralt plassert på midten».

– Det er et svært merkelig valg å gi ut boka med samme design som praktutgaven gitt ut i et nazi-okkupert Norge for å spre Hitlers propaganda, sier Sørheim til Dagsavisen. Hun har de siste årene undersøkt Berlin-baserte nordmenns forhold til nazi-Tyskland under krigen og ga i fjor høst ut boka «Til Berlin faller. Nordmenn i det tredje riket».

– Diskret design

«Det er farlig for vår holdning til Hitler og Holocaust at Dagbladets anmelder henger seg opp i bruken av gullbokstaver. Når hun ikke anmelder forordet og noteapparatet er anmeldelsen bortkastet. Hvis vi ikke får en mer grundig debatt om en ny utgivelse av Hitlers «Min kamp» har vi havnet i en livsfarlig holdningssløvhet her i Norge» skriver Arve Juritzen i en SMS til Dagsavisen, som svar på kritikken i Dagbladet. Da Dagsavisen først skrev om utgivelsen i mars, ville ikke Juritzen bekrefte planene. 7. april sendte Juritzen ut pressemelding om utgivelsen, hvor det bl.a heter at omslaget «er inspirert av den første norske utgivelsen som kom på J.M. Stenersens Forlag i 1941 og 1942».



Foto: Literarum forlag

Juritzen utdyper:

– Vi ønsket å lage en diskret design på boken som lå nær opp til slik den norske originalutgivelsen så ut i 1941. Endel andre utgivelser av «Mein Kampf» har vært preget av mer skrikende virkemidler. Det ville ikke vi, sier Juritzen. Han har tidligere skrevet bok om Vidkun Quisling, og nyutgitt Quislings filosofiske betraktninger «Universismen».

– Ingen anmeldelse

– Jeg har ikke skrevet en bokanmeldelse, jeg har skrevet en kommentar om historien bak «Mein Kampf», og om noen problematiske sider ved markedsføringen og lanseringen av den nye norske utgaven, understreker Erle Marie Sørheim.

Tidligere forsøk på nyutgivelse av «Min kamp» i Norge har vært stoppet av rettighetshaverne til den norske oversettelsen. Den nye utgaven er oversatt på ny, og har forord ved historiker Anders Kjøstvedt. «Mein Kampf» var lenge forbudt i Tyskland, men i 2016 kom boka i en omfattende tysk forskningsutgave

– Den tyske forskningsutgaven er en murstein i grått, og er ikke i nærheten av å ta i bruk nazi-estetikken som den nye norske utgivelsen viderefører, sier Erle Marie Sørheim, som ifjor ga ut boka «Til Berlin faller: Nordmenn i det tredje rike».

Historiker sa nei

Historieprofessor Christhard Hoffmann ved Universitetet i Bergen ble bedt om å skrive forord til den norske utgaven, men sa nei, fortalte han til Dagsavisen tidligere i år.

– Som tysker, og som historiker, har jeg heller ikke så lyst til å være med på å promotere en bok som «Mein Kampf» i Norge, sa Hoffmann til Dagsavisen.

– Jeg ser ikke helt vitsen med en ny norsk utgivelse av «Mein Kampf». Jeg skjønner ikke helt hva man vil oppnå, sa historiker Kjetil Braut Simonsen ved Jødisk Museum til Dagsavisen da nyheten om utgivelsen ble kjent.

– Boken har et ekstremt hatefullt innhold, er full av antisemittisk konspirasjonstenkning og er bygd på en raseidelogisk forståelse av historie og politikk, sa Simonsen.

Lørdag 27. april arrangerer HL-senteret et seminar med tema «Mein Kampf» og den norske nyutgivelsen, i Gamle festsal på Universitetet i Oslo.

