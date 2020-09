Kringkastingsrådet splittet om Sian-debatt

Torsdag behandlet Kringkastingsrådet de 35 klagene mot «Debatten»-programmet på NRK 3. september, hvor Sian-leder Lars Thorsen var blant gjestene i kjølvannet av flere Sian-demonstrasjoner og voldelige sammenstøt med motdemonstranter.

Det var et delt kringkastingsråd som diskuterte saken torsdag formiddag, melder Medier24. Lege og rådsmedlem Bushra Ishaq var blant dem som var sterkt kritisk til innslaget og til nyhetsredaktør Knut Magnus Berges forsvar, mens andre medlemmer av rådet støttet NRKs avgjørelse om å invitere Sian-lederen.

Knut Magnus Berge forklarte at NRK må utfordre, også når det gjør vondt. Han understreket videre at han ikke tar lett på klagene, og at Sian ikke kommer til å bli en gjenganger i kanalens debattsendinger.

Les også: Ble navngitt i Debatten: – Jeg trodde ørene skulle falle av (Dagsavisen+)

Kritikk for manglende motdebattant

Ishaq er kritisk både til at Sian ble invitert, og til at Sian-lederen ikke ble møtt av en motdebattant. Hun kritiserte også NRK for å redusere kritikken rundt innslaget til en ytringsfrihetsdebatt.

– Det er en overdreven tro på programmet og programleder når man tror at Sian ikke trenger en motdebattant, og at man tror at programlederen kan være en motdebattant, sa hun, ifølge Kampanje.

Også førsteamanuensis Eiri Elvestad er kritisk til NRKs vinkling av saken. Hun mener at feilen NRK gjorde, ikke var å intervjue Sian, men at innpakningen i programmet bidro til å normalisere menneskefiendtlige synspunkter, ifølge avisa.

Les også: Filter-redaktør: Norske medier har vært naive i møte med nynazisme (Dagsavisen+)

Flere positive

Men flere rådsmedlemmer var også positive til programmet. Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk mener at NRK gjennom sin journalistikk gjorde den norske samfunnet en tjeneste ved å avkle Sian.

Advokat og Frp-politiker Ove Vanebo mener heller ikke at NRK har opptrådt kritikkverdig, men understreket i møtet at det er alvorlig at enkelte personer ble nevnt ved navn som eksempler på muslimer som SIAN vil deportere.

Også forsker Torgeir Udberg Nærland var blant dem som mener det var riktig å invitere Sian.

Diskuterte stemmetrøbbel

Kringkastingsrådet behandlet torsdag også stemmeplunderet i Stjernekamp sist lørdag, en artikkel om Harry Potter-forfatter J.K. Rowling og en henvendelse om hvordan NRK modererer sine kommentarfelt, samt animasjonsfilmen «Tårnet» og prioriteringer mellom vanlig TV og nett-TV.

Rådet fikk også en orientering om hvordan NRK planlegger å dekke valget i USA, og om kringkasterens podkasttilbud.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.