Kringkastingsrådet: – Skremselspropaganda i Debatten

– Jeg ble redd, sa rådsmedlem Trude Drevland, mens rådsmedlem Vebjørn Selbekk mente legen skremte befolkningen, skriver Medier24.

Legen skisserte opp dramatiske konsekvenser dersom det ikke ble tatt drastiske grep snarlig.

Flere rådsmedlemmer er sterkt kritiske. En mindretall mener imidlertid at det var riktig å slippe Nyborg til.

NRK-redaktør Knut Magnus Berge mente også at det var riktig å ha henne med, men tok selvkritikk på at de burde lagt det opp slik at hun ble møtt med relevante motreaksjoner tydeligere.

Les også: NRK Debatten beskyldes for å spre panikk. Men stemmer det? (Dagsavisen+)

Under møtet ble også flere klager på programleder Fredrik Solvangs intervjuteknikk da daværende fiskeriminister Geir Inge Sivertsen var gjest i programmet.

Rådsmedlem Trude Drevland sa hun satt igjen med «en meget ubehagelig følelse» etter intervjuet, og fikk støtte fra rådsmedlem Tove Karoline Knutsen, skriver Kampanje.

– Jeg tror det som skjedde, var at folk som så det, begynte å synes synd på Geir Inge Sivertsen, og det skal man ikke, derfor tror jeg Trude Drevland har rett i at det bikket litt over i dette intervjuet, sa Knutsen i møtet, som foregikk digitalt på grunn av koronasituasjonen.

Redaksjonssjef Solveig Tvedt i NRK innrømmet at «formen ble i overkant skarp», noe som programleder Fredrik Solvang også har gitt uttrykk for.