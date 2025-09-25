Sondre Lerche sammen med Artistenes blandakor og Oslo Solidarity holdt en markering utenfor NRK Marienlyst for å kreve at NRK boikotter Eurovision Song Contest dersom Israel får delta. Foto: Jonas Fæste Laksekjøn / NTB

Flere artister og tidligere NRK-ansatte protesterte utenfor NRK torsdag formiddag og krever boikott av neste års Eurovision dersom Israel får delta.



Sondre Lerche og Arve Tellefsen var blant dem som møtte opp utenfor NRK.

De to er blant flere artister i organisasjonen Artistenes blandakor for Palestina, som protesterer mot Israels krigføring i Gaza.

Han mener NRK bør gi et ultimatum når det gjelder deltakelse i Eurovision. Og boikotte om Israel fortsatt deltar.

– Det kommer til å se ille ut i historiebøkene, sier Sondre Lerche til Dagsavisen.

Sammen med blant andre mangeårige NRK-korrespondent Erling Borgen overleverte de et åpent brev til NRKs underholdningsredaktør Charlo Halvorsen og programdirektør Camilla Bjørn.

– Vi viser til Folkemordkonvensjonen fra 1948 som slår fast at stater og enkeltpersoner har plikt til å forhindre og stanse et mulig folkemord. Særlig pålegges mektige mennesker og institusjoner et særlig ansvar. NRK er Norges statlige allmennkringkaster og vår viktigste medieinstitusjon, men har så langt ikke tatt sitt særlige ansvar slik de gjorde overfor Russland i ESC etter deres invasjon av Ukraina, skriver Artistene blandakor i en pressemelding.

Borgen og ti andre tidligere ansatte i NRK oppfordret i forrige uke til at NRK boikotter neste års Eurovision-konkurranse i Wien dersom Israel deltar.

Det kom fram i en kronikk i Aftenposten. Også Christian Borch, Odd Karsten Tveit og Agnes Moxnes er blant de som stiller seg bak kravet.

Sier nei til boikott

Halvorsen sier det er NRKs journalistiske intergritet som står på spill og at en boikott ikke er riktig vei å gå.

– NRK er ikke en utenrikspolitisk aktør, sier Halvorsen til Dagsavisen.

Han mener boikott er utelukket, så lenge Israel er en del av Den europeiske kringkastingsunion (EBU).

Men det kan bli boikott på visse vilkår:

– Om norske myndigheter går inn for en kulturboikott av Israel, sier Halvorsen.

Nederland, Spania, Slovenia, Irland og Island har allerede sagt at de trekker seg dersom Israel får delta.

NRK har tidligere sagt at de avventer den europeiske kringkastingsunionen EBUs beslutning om Israels deltakelse. Dem er ventet i desember.

Artistenes blandakor for Palestina sang «Til ungdommen». Foto: Jonas Fæste Laksekjøn / NTB

Erling Borgen og flere andre tidligere NRK-ansatte krever at kringkasteren boikotter Eurovision dersom Israel får delta. Foto: Jonas Fæste Laksekjøn / NTB

Programdirektør i NRK, Camilla Bjørn, og underholdningsredaktør Charlo Halvorsen mottok kravet. Jonas Fæste Laksekjøn / NTB

Lege Mads Gilbert deltok også i protestmarkeringen utenfor NRK Marienlyst i Oslo torsdag formiddag. Foto: Jonas Fæste Laksekjøn / NTB