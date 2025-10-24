Kraftwerk-synther selges på auksjon

Florian Schneider, her til høyre, under en opptreden med Kraftwerk. Martial Trezzini/Keystone/AP/ NTB

Blant de over 450 auksjonsobjektene er de elektronisk lydprosessorene som han brukte til å lage «robotstemmene» som åpnet alle konsertene til Kraftwerk i perioden 1981 til 2020, og hans bærbare synthesizer, melder The Guardian.

Også Schneiders folkevognbuss fra 1964, Panasonic Panaracer-sykkelen han brukte i musikkvideoen til 1984-remiksen av « Tour de France », solbrillene, passet hans og en lang rekke instrumenter skal selges av Julien's Auctions i Nashville 18. november.

Schneider, som var med på å grunnlegge den tyske elektronikagruppen i 1970, samlet på messing- og treblåseinstrumenter og hadde mer enn 100.

Han forlot Kraftwerk i 2008 og døde av kreft i 2020, 73 år gammel.