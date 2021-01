Koronafrykt stanser håpet om fysisk filmfestival i Tromsø

– Den siste ukens innstramminger i nasjonale smittevernsrestriksjoner har gjort situasjonen veldig vanskelig. Vi har derfor, med svært tungt hjerte, tatt følgende avgjørelse: Hele TIFF 2021 – med unntak av utekinoen på Stortorget – vil foregå digitalt, sier festivalsjef Lisa Hoen i en pressemelding sendt ut søndag.

Filmfestivalen i Tromsø regnes som et av de viktigste treffpunktene for norsk filmbransje. Som årets første filmfestival blir den store og tradisjonelle publikumsfestivalen også et naturlig startskudd på det nye filmåret, med førpremierer på norske filmer og en rekke internasjonale filmer i de ulike programmene.

Blant de mange arrangementene i tilknytning til festivalen er den tradisjonelle Åpningskonferansen, der kulturministeren pleier å delta. Som Dagsavisen skrev tidligere nå i januar, skulle etter planen kulturminister Abid Raja (V) åpnet selve festivalen, men han kommer ikke til Tromsø, melder kulturdepartementet. Kulturministeren vil etter planen isteden delta digitalt.

Åpner med «Ninjababy»

Dagene fram mot åpningen 18. januar, med den norske spillefilmen «Ninjababy», regissert av Yngvild Sve Flikke, vil gå med til å klarere rettigheter for digitale visninger på filmene i programmet. Allerede er 30 filmer klare for digitale visninger ifølge pressemeldingen, og flere vil komme.

Blant de øvrige norske filmene som i utgangspunktet skal vises under festivalen er Itonje Søimer Guttormsens debutspillefilm «Gritt», som også er tatt ut til filmfestivalen i Rotterdam senere i vinter.

Utekino på torget

Hele årets Tromsø internasjonale filmfestival, med unntak av utekinoen på Stortorget, vil foregå digitalt selv om det i Tromsø fortsatt er lov til å ha opptil 200 personer i lokaler med fastmonterte seter. Anbefalingen fra regjeringen at alle arrangementer utsettes til etter 19. januar. Det utelukker to hele dager av festivalen som går av stabelen mellom 18. og 24. januar, og restriksjonene kan også bli forlenget.

TIFF ønsker ikke å gå imot denne anbefalingen, skriver festivalen.

– På vegne av styret vil jeg først og fremst berømme den jobben festivalledelsen og staben har gjort i denne situasjonen. Det gjelder for hele planleggingen av festivalen, men særlig innsatsen gjennom den siste uka. Selv om konklusjonen nå er at det ble for knapt og usikkerheten for stor, var det ikke en enkel beslutning for styret å ta. Nå får vi konsentrere oss om å lage verdens beste digitale TIFF, sier styreleder i TIFF, Kristin Røymo.