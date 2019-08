Philadelphia Orchestra og San Francisco Opera opplyste tirsdag at de vil avlyse kommende konserter med den 78 år gamle tenoren.

Samtidig gikk Los Angeles Opera ut med en kunngjøring om at de vil gjennomføre en gransking av påstandene rundt Domingo, som har vært sjef ved operaen siden 2003. Før det var han kunstnerisk leder ved institusjonen, noe som ga ham makt til å styre hvem som ble tildelt, eller ikke fikk, roller.

Det var nyhetsbyrået AP som tirsdag publiserte en sak der en danser og ni sangere, hvorav én står fram med navn – forteller at de er blitt seksuelt trakassert av Domingo. Påstandene støttes av et 30-tall andre vitner fra operaverdenen, hvor denne siden av operastjernen lenge har vært en offentlig hemmelighet.

– Plácido Domingo har vært en dynamisk og kreativ kraft ved LA Opera i mer enn tre tiår. Ikke desto mindre er vi forpliktet til å sørge for et profesjonelt arbeidsmiljø hvor alle ansatte og artister føler seg komfortable, verdsatt og respektert, sier operaen i uttalelsen.

New York Metropolitan Opera sier i en uttalelse at den vil avvente granskingen før noen konklusjon trekkes om Domingos «videre framtid ved The Met». Han skal etter planen opptre der neste måned.

Domingo selv har møtt anklagene med å kalle dem urovekkende og feilaktige. Han har beklaget om hans framferd har opprørt eller gjort noen ille til mote.

– Jeg trodde mine handlinger og relasjoner alltid var velkomne og samtykkende, sier Domingo, som har hatt 150 roller og sunget i over 4.000 forestillinger.