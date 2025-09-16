Kongehuset ba Netflix fjerne klipp i Durek og Märthas dokumentar

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett på rød løper i forbindelse med Elle sommerfest 2025 på Madserud gård i Oslo. I dag kom Netflix-dokumentarer, som blant annet viser bryllupet deres i fjor sommer. Foto: Lise Åserud / NTB

Før Netflix-dokumentaren «Rebel Royals: An Unlikely Love Story» ble sluppet tirsdag og sendt til påsyn, inneholdt den bilder som brøt med en avtale med kongen. Klippene ble dermed fjernet, melder NRK.

Slottet bekrefter til kringkasteren at Netflix fjernet bildene etter at kongehuset tok kontakt med selskapet.

Bakteppet er at kongehuset ikke ville la seg filme av Netflix der øvrig presse ikke hadde tilgang.

– Vi ønsker ikke at kongehuset skal være til salgs, sa kong Harald til NRKs «Året med kongefamilien» i fjor.

Det skal ha vært snakk om klipp som viste kronprins Haakon i samtale med Durek Verrett under en av bryllupsfestene til prinsesse Märtha Louise og Verrett i fjor sommer.

Verken kongehuset selv eller Netflix har besvart NRKs spørsmål i denne saken.