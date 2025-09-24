Kompetent om den viktigste enkelthandlingen i norsk krigshistorie
Ingen andre enn Bjørn Sundquist kunne tolket rollen som oberst Birger Eriksen i «Blücher» med det samme nivået av rutinert patos.
Bjørn Sundquist som oberst Birger Eriksen i filmen «Blücher». Her med Axel Bøyum (fra venstre), Øystein Røger og Eldar Skar
Foto: Ymer Media
Film
Det lages sikkert altfor
mange nasjonalpatriotiske prestisjefilmer om andre verdenskrig i Norge, men så
lenge de holder såpass høy kvalitet og tiltrekker publikum, vil det sikkert bli
laget enda flere av dem. «Blücher» klarte om ikke annet å senke all
konkurranse, siden en annen film om akkurat samme tema (med Jens Lien som
tiltenkt regissør) ble skrinlagt av produsenten Storm films etter å ha mottatt
88 millioner i finansiering.
Vi trenger strengt tatt ikke to kostbare
spillefilmer om senkningen av det tyske krysserskipet Blücher, men en film om den viktigste enkelthandlingen i norsk krigshistorie
er absolutt på sin plass. «Blücher» våger dessuten å stille noen brysomme
spørsmål rundt hvor hjelpeløst uforberedt og handlingslammet Johan
Nygaardsvolds regjering var i forkant av den tyske invasjonen, og feilene som
ble gjort under det som ble startskuddet for Norges inntog i andre verdenskrig.
Vi har en instinktiv nostalgi for historiens gang som kan hindre oss i å se
disse hendelsene med klare øyne, og mange krigsfilmer spiller på vårt behov for
å se væpnede konflikter som en klar kamp mellom det gode og det onde. Nyansene
forsvinner lett på avstand, og på det feltet har filmer som dette en klar
funksjon. «Blücher» snevrer innfallsvinkelen inn til noen essensielle, intense
timer preget av dårlig kommunikasjon, uvisshet, frykt og forvirring, der
avgjørelser med enorme konsekvenser lett kunne ha gått begge veier og
tilfeldighetene styrer utfallet.