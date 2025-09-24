Kompetent om den viktigste enkelthandlingen i norsk krigshistorie

Det lages sikkert altfor mange nasjonalpatriotiske prestisjefilmer om andre verdenskrig i Norge, men så lenge de holder såpass høy kvalitet og tiltrekker publikum, vil det sikkert bli laget enda flere av dem. «Blücher» klarte om ikke annet å senke all konkurranse, siden en annen film om akkurat samme tema (med Jens Lien som tiltenkt regissør) ble skrinlagt av produsenten Storm films etter å ha mottatt 88 millioner i finansiering.

Vi trenger strengt tatt ikke to kostbare spillefilmer om senkningen av det tyske krysserskipet Blücher, men en film om den viktigste enkelthandlingen i norsk krigshistorie er absolutt på sin plass. «Blücher» våger dessuten å stille noen brysomme spørsmål rundt hvor hjelpeløst uforberedt og handlingslammet Johan Nygaardsvolds regjering var i forkant av den tyske invasjonen, og feilene som ble gjort under det som ble startskuddet for Norges inntog i andre verdenskrig.

Vi har en instinktiv nostalgi for historiens gang som kan hindre oss i å se disse hendelsene med klare øyne, og mange krigsfilmer spiller på vårt behov for å se væpnede konflikter som en klar kamp mellom det gode og det onde. Nyansene forsvinner lett på avstand, og på det feltet har filmer som dette en klar funksjon. «Blücher» snevrer innfallsvinkelen inn til noen essensielle, intense timer preget av dårlig kommunikasjon, uvisshet, frykt og forvirring, der avgjørelser med enorme konsekvenser lett kunne ha gått begge veier og tilfeldighetene styrer utfallet.