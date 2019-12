«Vil du virkelig at vi skal huske tilbake? Så kort tid etter at dere prøvde å vaske det mest rasistiske bort fra partiprogrammet. Eller har du og ditt parti blitt så store at du mener dere uten risiko kan minnes deres fortid?» skrev Jonas Gardell sist uke til Sverigedemokratenes partileder Jimmie Åkesson, i det åpne brevet som er blitt årets mest leste kultursak på den svenske avisen Expressen.

Fortsatt har ikke Sverigedemokratene-lederen svart i spaltene.

Jonas Gardell er en av Sveriges mest populære komikere og forfattere, blant annet gjennom sine oppvekstskildringer fra Sverige på 70- og 80-tallet. Nå har Expressens kulturredaktør utfordret Åkesson til å engasjere seg i debatten med Gardell.

– Nå som brevet er lest en million ganger synes jeg Åkesson bør gripe sjansen og svare leserne, påpekte Olsson i Expressen denne helgen.

Hensynsløs kriminalitet

Gardells utspill kom etter en kronikk av Jimmie Åkesson i Aftonbladet under tittelen «Masseinvandringen har revet landet i stykker», der partilederen ønsker seg tilbake til et Sverige han beskriver som preget av samhold og trygghet, med mindre hensynsløs kriminalitet.

«Joda, Jimmie, visst husker jeg også et annet Sverige, for eksempel Stockholm da jeg var ung, der skinheads herjet i Gamla stan og trakasserte innvandrere og homoseksuelle, en tid da jeg ikke våget å bevege meg rundt i Gamla stan etter mørkets utbrudd» skriver Gardell i sitt brev.

«Kriminaliteten var ikke like rå og hensynsløs, påstår du. Hmm, hvilket Sverige prater vi om nå? Mener du det Sverige på 90-tallet der en homoseksuell mann ble drept med 64 knivstikk og morderen fikk dommen mildnet til drap, fordi han påstår at offeret tafset på ham? 64 knivstikk og enda var det ikke mord?» skriver Gardell.

Gardell har skrevet flere selvbiografiske romaner og forestillinger. I høst er han aktuell på det norske bokmarkedet med oppvekstskildringen «Til minne om en betingelsesløs kjærlighet», og NRK har sendt serien «De dagene som blomstene blomstrer», basert på Gardells manus om oppvekst på 70-tallet. Filmatiseringen av Gardells bok «En komikers uppväxt» hadde premiere på scenske kinoer i høst.

I brevet påpeker Gardell: «Er det noe jeg vet etter 35 år med å skrive tekster i hvordan-det-var-før-bransjen, er det at nostalgien er et bål man kan varme seg på, men den forteller ikke sannheten om tiden vi har lagt bak oss. Ikke for kvinner, ikke for LBGTQ-personer, ikke for funksjonshemmede eller noen av gruppene som ble diskriminert, latterliggjort og gjort rettsløse i Sverige før i tiden» skriver Gardell.

Sverigedemokraterna har den siste tiden ligget over 20 prosents oppslutning og på sitt høyeste vært Sveriges største parti på meningsmålingene.

«Bevara Sverige svenskt»

I brevet tar Gardell opp koblingene mellom Sverigedemokraterna og nynazistiske og høyreekstreme organisasjoner. Flere svenske medier har avdekket Sverigedemokraternas røtter i nynazistiske organisasjoner på 90-tallet. Foran det svenske valget høsten 2018 måtte en rekke lokalpolitikere fra Sverigedemokraterna trekke seg etter medieavsløringer om tilknytning til nynazistiske organisasjoner, og nettinnlegg med antisemittisk innhold.

«Og apropos skinheads-ene som herjet i Gamla stan. De var jo også, som du husker, en del av BSS – «Bevara Sverige svenskt» – en av de bevegelsene som dagens Sverigedemokrater vokste fram fra (sammen med nazismen)» skriver Gardell.

«Ja om vi skal huske tilbake, kjære Jimmie, så husker jeg klistremerkene som hadde Sverigedemokraterna og BSS som avsendere. «Sverige vakna!»-klistremerkene, vet du. Husker du selv formuleringene? Det gjør du sikkert, hvis ikke kan jeg gjerne minne deg på det: «ADVARSEL! Til svenske jenter! Unngå ubeskyttet samleie med negre som bærer dødelig AIDS! Ikke skjend din rase, ditt Sverige, din familie og slekt!» Akkurat slik var det dere formulerte dere, Jimmie, men vil du virkelig at vi skal huske det?» spør Gardell.

Han konkluderer med å vise til et bilde fra et Sverigedemokraterna-møte på 90-tallet der deltakere gjør nazi-hilsen.

«Ser på bildet og leser din tekst om at dere ikke skammer dere for hvem dere er og att dere aldri har skammet dere. Det skal jeg alltid huske. Med vennlig hilsen, og du kan godt svare om du vil!» avslutter Gardell innlegget, som ble publisert av Expressen 9. desember.

En million visninger

På kort tid ble det åpne brevet tid årets mest leste kultursak i Expressen og har nådd over en million sidevisninger.

– Sverigedemokraterna har nå rundt 20 prosents oppslutning blant velgerne og blir i stadig større grad ansett som et normalisert parti. Da må de kunne svare på de vanskelige spørsmålene om både partiets og Sveriges historie, mener Karin Olsson, som også er stedfortredende redaktør for Expressen.

Karin Olsson, kulturredaktør i den svenske tabloidavisen Expressen. Foto: Expressen

– Jimmie Åkesson klager ofte på at han ikke blir sluppet inn i det gode selskap, både politisk og nå senest ved Nobelfesten. Så det er merkelig at han ikke griper sjansen til å skrive på Expressens kultursider når han blir spurt. Vi har aldri før invitert en partileder til å skrive på kultursidene, kommenterer Olsson til Dagsavisen.

– Den politiske debatten i Sverige nå handler mye om hvorvidt man bør samtale og samarbeide med Sverigedemokraterna, for mange er det fortsatt tabu. At landets mest kjente forfatter inviterer til en brevveksling med Sverigedemokraternas partileder vekker derfor interesse. Dessuten er det en sterk tekst i seg selv, med Jonas Gardells personlige erfaringer av vold og trakassering, svarer Expressens kulturredaktør Karin Olsson på spørsmål om grunnen til at teksten er blitt så mye lest.

Svarte Gardell på Twitter

Etter at Gardells brev sto på trykk, svarte Jimmie Åkesson på Twitter at han ønsket å møte Gardell til en prat «istedenfor å snakke forbi hverandre gjennom media». Gardell repliserte til Expressen at han har trukket seg fra Twitter for flere år siden, blant annet på grunn av destruktivt debattklima og «mye hat, ikke minst fra folk som støtter ditt parti. Derfor valgte jeg brevformen for en dialog (...) vi kan gjerne møtes, men først synes jeg vi skal møtes i brevform».

– Invitasjonen var til å føre en åpen og sivilisert samtale i brevform, ikke til å møtes bak stengte dører, understreker Expressens kulturredaktør Karin Olsson overfor Dagsavisen.

Sverigedemokratenes presseavdeling har ikke svart på Dagsavisens spørsmål om denne saken.