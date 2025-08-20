Mo Chara stilte i caps og solbriller og gikk rett inn i bygningen, ifølge Sky News.

Den nordirske rapgruppen hadde i forkant oppfordret fansen via X å møte opp utenfor Westminster Magistrate Court for å vise solidaritet og støtte. I likhet med forrige rettsmøte stilte også de to andre bandmedlemmene opp – sammen med en stor mengde pressefolk.

Parlamentsmedlemmet John Finucane fra North Belfast holdt appell i forkant med ordene: «Befri Palestina, befri Mo Chara», ifølge Belfast Telegraph.

Kneecap kaller terrortiltalen «et karneval av distraksjon» i posten, og skriver at britiske myndigheter samtidig «bevæpner og støtter krigsforbrytelser».

Mo Chara møtte første gang opp i Magistrates Court i London 18. juni, tiltalt for terrorlovbrudd, mens bandkameratene Móglaí Bap og DJ Próvaí tok plass blant tilhørerne.

Han skal angivelig ha vist et Hizbollah-flagg på konsertscenen i november året før, viste filmklipp som ble hentet fram fra sosiale medier. Hizbollah og palestinske Hamas er forbudt i Storbritannia, og det er straffbart å vise slik støtte til dem.

Derfor ble Mo Chara, som egentlig heter Liam Óg Ó hAnnaidh og er fra Belfast, tiltalt for brudd på britisk terrorlovgivning.

Under rettsmøtet i juni sa aktor at det ikke handlet om Mo Charas støtte til Palestina og kritikk av Israel, men at han viftet med terrororganisasjonens flagg og ropte «up Hamas, up Hizbollah».

Hans forsvarer hevdet at tiltalen ble fremmet for sent – etter en seks måneders grense. Det er nettopp dette punktet som onsdagens rettsmøte skal bringe klarhet i, ifølge Reuters.

Mo Chara ble løslatt på såkalt ubetinget kausjon, der han kun er påkrevet å stille til rettsmøtet onsdag. Dermed kunne Kneecap turnere rundt til en rekke festivaler og konserter, blant annet Øya.