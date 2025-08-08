Kneecap på Øya: Irske og palestinske flagg

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

– Dette er et folkemord på direkten. Vi trenger ikke belære dere om dette, høres det fra scenen, hvor den irske gruppa Kneecap nå spiller.

– Så lenge ingenting skjer, vil Kneecap fordømme den israelske regjeringen som de krigsforbryterne de er. Deres oljefond finansierer dette, men vi vet at det norske folk vil ha en slutt på det. Kudos til Øyafestivalen som står bak oss.